“Quiero tener mi bebé”: ¿Luciana Fuster le pide un hijo a Patricio Parodi EN VIVO? (VIDEO)

¿Lo logrará? Luciana Fuster viene pasando unas vacaciones de ensueño junto a Patricio Parodi. La popular parejita no oculta su felicidad y se muestran muy contentos en redes sociales, demostrando que su amor está más fuerte que nunca. Haciendo un alto a su tiempo de ocio, “Lu” fue entrevistada en Telemundo y se animó a hablar de lo que será su futuro tras ganar el Miss Grand International. La influencer confesó que quiere tener un bebé, causando gran asombro en el set.

Luciana Fuster quiere tener un bebé

La actual Miss Grand International, Luciana Fuster, viene teniendo unos días de relajo junto a su novio Patricio Parodi. Luego de unos meses bastantes demandantes entre una y otra actividad, la popular exintegrante de Esto es Guerra se ha dado un descanso, sin embargo, las entrevistas con los medios de comunicación siguen.

En una reciente entrevista con Telemundo, Luciana Fuster reveló cuáles son sus sueños a futuro. La influencer confesó que no desea alejarse de la televisión e incluso reveló que le gustaría conducir un programa.

“A mí siempre me ha gustado hacer de todo, me ha gustado experimentar en el medio porque me gusta muchísimo. Yo trabajo en la televisión ya hace 9 o 10 años. Quisiera estar en un programa conduciendo, ese es mi sueño de chiquita. Me encantaría establecerme ahí”, señaló.

Sin embargo, gran sorpresa causó cuando habló abiertamente sobre la posibilidad de tener un bebé. “Lu” aclaró que se refería a “tener algo propio” y no a un hijo, descartando, por ahora, convertirse en madre.

“Algo que he aprendido con el paso del tiempo es que quiero tener mi “bebé”, o sea, mi empresa. Quiero crear algo mío y por ahí voy por ese camino”, agregó.

Próximas actividades

Hablando de un futuro más cercano, Luciana Fuster también se refirió a las actividades que tendrá que desarrollar este año como Miss Grand International. En primer lugar, reveló que ahora está en un periodo de “vacaciones” y luego tendrá que cumplir algunas actividades en Perú.

“La base es Tailandia, Bangkok. Ahorita yo estoy como de licencia un poquito para poder hacer mis actividades también con mi organización de Miss Grand Perú”, indicó Fuster.

Además, señaló que en los próximos días estará por el norte peruano llevando una importante ayuda para las poblaciones más vulnerables. Según comentó la reina de belleza, junto a la organización de Miss Grand Perú, donarán equipos electrónicos e internet a las zonas más alejadas del país.

“Ahorita estamos trabajando en el norte del país, me toca hacer unos viajecitos súper fugaces. Estamos poniendo Internet a zonas que no tienen accesos y estamos regalando computadoras, laptops, tablets a lugares de trabajo o estudio donde no han tenido posibilidades. Estamos poniendo fibra para que sea mucho más fácil”, agregó.