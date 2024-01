«Lo vi en medio de la pista», Rosángela conmueve en redes con historia de su perrito rescatado

Rosángela Espinoza recientemente acaba de volver al Perú después de sus vacaciones por España y Dubái, sin embargo, esto no fue lo que acaparó la atención sino la emotiva historia del rescate de uno de sus perritos.

A la modelo contó a través de sus historias de Instagram cómo fue el rescate de una mascotita estaba en estado de abandono y por lo que no podía ser indiferente y terminó llevándoselo a casa.

Emotiva historia

Rosángela Espinoza ha demostrado en todo momento ser una persona que ama con locura a los animales sin importar la raza la edad o el tamaño por lo que la modelo contó cómo fue la vez que rescató a una de sus mascotas.

Y es que en redes sociales la influencer solamente se luce con una de sus mascotas llamada bonita sin imaginarnos que también tenía otro perrito que por el momento no vive con ella por lo que contó su triste historia pero con un final feliz.

«Tommy siempre será mi perrito yo lo rescaté y lo adopté en el 2016 justo saliendo de un evento por la Molina», dijo inicialmente.

«Lo vi en medio de la pista y los carros pasaban y tuve que ponerme al medio inmediatamente bajé de mi carro a rescatarlo no lo pensé ni dos veces», dijo la modelo quien espera que más personas tengan el buen corazón de rescatar a estos animales en estado de abandono.

«Hoy ya pasaron más de 7 años y sigue con nosotros él esté con mi familia ya varios años y no vive conmigo pero estoy atenta a todos sus cuidados», dijo Rosángela.

Mira también: “Casi me atraganto”, María Pía Copello confiesa su inesperada pedida de mano hace 18 años

Y es que al parecer el pequeño animalito ya está viejito por lo que necesitaría muchos más cuidados que sus otras mascotas que no se encuentran en toda su juventud y con todas las energías.

Junto a esta emotiva descripción se pudo haber una fotografía de Rosángela abrazando a sus dos mascotas a quién quiere por igual y por quienes se esfuerza por brindarles una correcta calidad de vida.

Grave acusación en su contra

Una denuncia fue presentada por una mujer que afirmó que la mascota de Rosángela Espinoza la atacó y mordió en el tobillo. El hecho sucedió en el distrito de La Victoria.

La vecina identificada como Ariana Llanos relató que después de sufrir cuatro heridas causadas por el perro, una residente del lugar le informó que el animal pertenecía a ni más ni menos que Rosángela Espinoza.

“Al momento que yo cargaba mi mascota ha venido otro perro a atacarlo, pero como lo cargué, me agarró a mí el talón. Yo no sabía de quién era el perro porque estaba suelto y me indicaron que era de Rosángela Espinoza”, expresó la vecina.

Mira también: “El amor de madre es único”, usuarios opinan tras reencuentro de Magaly con su hijo

“Una vecina me dijo que era su mascota, que la tienen siempre en la calle. Siempre la tienen suelta, a pesar de que sabe que muerde. Yo he querido separar al perro, otra persona me ayudó, pero ha vuelto a agarrarme el talón, cuatro heridas me ha hecho (…) Esta persona se acercó a su puerta para reclamarle, pero ella no estaba, salió su cuñada, ella me dijo que no se iba a hacer responsable porque no es su mascota”, acotó.