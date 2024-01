“Quiero volver a la selección”: Christian Cueva lanza promesa y manda fuerte mensaje a sus críticos

¡Aladino para rato! El último jueves 11 de enero se estrenó en las pantallas de Liga 1 Max el programa “Futmax League”, el cual tiene como una de sus principales figuras a Christian Cueva. “Aladino” tuvo una temporada para el olvido con Alianza Lima el año pasado, ya que una lesión no le permitió mostrar su mejor fútbol. Este 2024 no tiene equipo y su tarea inmediata es operarse de la rodilla. La promesa del habilidoso volante es clara y apunta a volver a la selección peruana. ¿Lo logrará?

Christian Cueva quiere volver

El 2023 fue un año para el olvido para Christian Cueva. Llegó a Alianza Lima como el gran refuerzo de la temporada para la Liga 1 y la Copa Libertadores, sin embargo, no destacó en ningún torneo.

Cerca a fin de año, se conoció que “Aladino” estaba lesionado de la rodilla, por lo cual, sus actuaciones no eran las mismas. Su nivel decayó y no pudo estar en la final nacional, por lo cual, Alianza Lima tomó la decisión de no contar con él. Asimismo, el cuadro blanquiazul deberá hacerse cargo de la operación del volante, pero hasta la fecha, no hay nada claro al respecto.

Ante esto, Christian Cueva tiene claro lo que será su futuro en el fútbol. Operarse, regresar a su club en Arabia y se traza una meta mucho mayor: volver a la selección peruana.

«Primero me opero, después regreso a mi club en Arabia. Voy a prepararme porque mi objetivo es regresar a la selección peruana. Es algo que todo jugador desea y es lo único que tengo en mente. Quiero seguir disfrutando el fútbol», señaló Christian Cueva.

Cabe resaltar que, según los especialistas, el tiempo de para de Cueva tras su operación será de 6 meses, por lo cual, se perderá la Copa América, sin embargo, podría estar listo para la segunda rueda de las Eliminatorias. ¿Lo logrará?

Responde ante las críticas

Christian Cueva también se dio un tiempo para responder ante las críticas de diversos hinchas y periodistas en su contra. El volante hizo hincapié en que muchos lo quieren ver fuera del fútbol, pero aseguró que no les dará el gusto.

«Ya me retiraron del fútbol (haciendo referencia a la prensa). El fútbol me ha llenado por muchos años de felicidad. Yo sigo en lo mío tratando de recuperarme. Esta nueva faceta también la disfruto, porque se habla de fútbol y eso es lo más importante», dijo en ‘Futmax league’.

Sobre su paso por Alianza Lima y su lesión, señaló que es un tema muy delicado para él, sin embargo, tiene fe en que este año vendrán cosas mejor para su carrera.

«Es un tema muy sensible para mí. Estar en Alianza Lima fue lindo, porque soy hincha, pero al final de la temporada no pude jugar los últimos partidos. Lo más importante es operarme y recuperarme. Mi fe sigue intacta, el de arriba va a bendecirme con muchas cosas este año. Tengo la cabeza más clara, los golpes de la vida no son por las puras. En estos momentos tener a mi familia al lado es importante. Una vez que me opere, lo que pienso es en recuperarme», agregó.