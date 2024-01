Rebeca Escribens muestra cómo se veía su «lunar» cancerígeno: «Me llamó la atención su color y forma»

La querida Rebeca Escribens, conocida cariñosamente como «Doña Rebe», compartió un pedacito de su vida que dejó a todos con el corazón en la mano. En un acto de valentía, la presentadora de televisión abrió su corazón y mostró un «lunar» en su tobillo que resultó ser más serio de lo que todos pensábamos: cáncer de piel.

Rebeca Escribens cuenta que le diagnosticaron cáncer de piel

Rebeca, siempre tan sincera, contó detalles privados de su vida al compartir en sus redes sociales cómo se dio cuenta de algo que no estaba bien en su cuerpo: «Un lunar raro en mi tobillo me hizo correr al dermatólogo».

El doctor le soltó la noticia de que se trataba de un melanoma in situ, una variante de cáncer de piel. Pero Rebeca contó que lloró, peleó con sus miedos y, al final, los abrazó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebeca Escribens (@dona_rebe)

Mira también: Rebeca Escribens enfrenta radical decisión tras diagnóstico de cáncer de piel: “Es otro duelo”

En un video honesto en Instagram, Rebeca compartió sus sentimientos más íntimos sobre el diagnóstico: «Quedé en shock. Por mi cabeza pasaron pensamientos catastróficos. Lloré, peleé con ellos, los abracé y ahora, contándoles lo sucedido». Doña Rebe nos muestra que es humana y que todos tenemos miedos.

Afortunadamente, la presentadora contó con el apoyo de su primo, quien es dermatólogo oncólogo, y pudieron actuar a tiempo. Ahora, la buena noticia es que Rebeca está fuera de peligro. Ella misma compartió las recomendaciones de su especialista: «Un chequeo cada tres meses, seis meses al año y siempre verte. Usa bloqueador, sancochadas en el sol, nunca más». Parece que «Doña Rebe» está lista para seguir brillando.

¿Cómo luce el «lunar» cancerígeno?

Con respecto al aspecto del «lunar» que era cáncer de piel, no dejó nada a la imaginación. Nos enseñó fotos para que entendamos mejor la situación.

«Me llamó la atención su color y forma. No tuve ningún tipo de síntoma. Por otro lado mi, intención al compartir mi experiencia es hacer un llamado a la PREVENCIÓN. No deseo alarmar a nadie y mucho menos asustarlos aunque no es para menos», escribió Rebeca al inicio de su post.

Además, la conductora explica que estas situaciones se dan de improviso: «Uno cree que nunca va a pasar hasta que pasa. Y cuando pasa, piensas en tus hijos. Ellos se asustaron mucho y sus caritas, al recibir la noticia, me partieron el alma. Sin embargo, con lo sucedido han aprendido que su mamá no tiene miedo a los chequeos y es rigurosa cuando se trata de cuidar su salud».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebeca Escribens (@dona_rebe)

Por otro lado, Rebeca contó cómo está llevando su día a día: «Nunca más sol directo, entre otras costumbres que tendré que modificar. Paso a paso. Ya les iré contando. ¡Lo importante es que estoy bien y con más ganas de vivir que nunca!».

La noticia de la salud de Rebeca Escribens ha tocado los corazones de sus seguidores, quienes le han enviado mensajes llenos de cariño y deseos de pronta recuperación. Incluso, personalidades como Olga Tañon se han sumado con sus buenos deseos.

Mira también: Janet Barboza choca en vivo con Rebeca Escribens por visita a Brunella Horna: “Rebeca nunca escucha”

«Ahora a cuidarse mucho y a mejorar en nombre de Dios», comentó Olga Tañon. «Bendiciones y pronta recuperación», «Excelente noticia de que haya sido superficial y que te encuentres mejor. Gracias por compartir tu experiencia y no te olvides de contarnos que no hacer en la playa», fueron algunos de los mensajes de sus fans.

En resumen, Rebeca Escriben ha tenido que cambiar su estilo de vida por el diagnóstico. Si bien ahora está sana, la situación puede volver y debe cuidarse. Le mandamos a Rebeca Escribens mucha fuerza y energía positiva en su proceso de recuperación.