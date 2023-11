Janet Barboza choca en vivo con Rebeca Escribens por visita a Brunella Horna: «Rebeca nunca escucha»

¡Agárrense que hubo un intercambio de palabras en vivo! En el último «América Hoy», la cosa se puso al rojo vivo entre las conductoras Janet Barboza y Rebeca Escribens. ¿La razón? Pues, nada más y nada menos que la visita de Janet y Ethel Pozo al nuevo bebé de Brunella Horna. ¿Qué pasó? Te contamos los detalles.

¿Qué pasó entre Janet Barboza y Rebeca Escribens?

Ethel Pozo y Janet Barboza iniciaron un nuevo programa de «América Hoy» enlazadas EN VIVO a Verónica Linares y Rebeca Escribens. La cosa empezó llena de emoción porque Janet Barboza y Ethel Pozo estaban hablando del bebé de Brunella. Janet contaba que como a ella le pasó, a Brunella le gustó que haya gente luego de su embarazo. pero ¡zas!, la calma se rompió.

De pronto, Rebeca soltó: «Pero por un ratito, Janet, no vas a estar ahí con toda la familia encima, la madre quiere dormir». ¡Vaya! La tensión se podía sentir hasta a través de la pantalla.

Se picó entre Rebeca Escribens y los conductores de #AméricaHoy. La primera les cuestionó el visitar a Brunella Horna en la clínica luego de dar a luz y le dicen “Rebeca nunca escucha” 👇🏼 pic.twitter.com/REcjXQSJ1B — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) November 27, 2023

Mira también: Geni Alves revela conflictos cuando trabajó con Janet Barboza: “Me explotaba y habló mal de mí”

Y como si eso no fuera suficiente, Janet no se quedó callada y le tiró un dardo a Rebeca: «Rebeca nunca escucha, pero no importa. Hay mujeres a quienes sí les gusta, hay otras que no y eso hay que respetarlo».

En eso, las dos estaban hablando al mismo tiempo, como dos torbellinos de palabras. La cosa estaba que ardía en el set de «América Hoy», ¡y los televidentes no sabían a dónde mirar!

De pronto, Ethel dio gracias por el enlace y se despidió de Verónica Linares y Rebeca Escribens. «Por tu culpa», le dijo Verónica a Rebeca. «Ya de ahí te cuento Vero que tú si quieres escuchar», exclamó Ethel Pozo.

Janet y Ethel compartieron su visita a Brunella Horna y a su bebé

Recordemos, que Janet y Ethel Pozo fueron a visitar a Brunella y al bebé. ¡Ay, qué emoción! Y, claro, no faltaron las fotos para que todos vean lo tierno del encuentro. Janet hasta compartió en sus redes: «¡Alessio eres una bendición! Gracias Brunella y Richard por permitirnos compartir su FELICIDAD». ¡Aww!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Janet Barboza (@janetbarbozaa)

Mira también: ¡Maravilladas! Ethel Pozo y Janet Barboza comentan su emoción al conocer al hijo de Brunella Horna

Por su parte, Ethel Pozo, quien fue junto a Janet Barboza a visitar a Brunella, también compartió las imágenes agradeciendo el momento: «Llegó Alessio y nuestra pequeña del grupo se convirtió en mamá Brunella Horna. No sabes lo feliz que estoy por ti, por tu hogar y por la llegada del sobrino bello. Todas las bendiciones del mundo para Richard Acuña y para ti».

La noticia sobre el enfrentamiento entre Rebeca Escribens y Janet Barboza ya está dando de qué hablar en todos lados. En las redes, la gente está tomando partido, algunos con Janet, otros con Rebeca. Ahora, los usuarios se preguntan qué pasará. ¿Se reconciliarán Janet y Rebeca o seguirán en pie de guerra? Así que ya sabes, ¡estaremos a la espera del próximo episodio explosivo!