¡Respaldo total! Usuarios de acuerdo con una tercera temporada de “El gran chef famosos”

¡Ahora todos quieren cocinar! “El gran chef famosos” es uno de los programas que ha revolucionado la televisión nacional. A base de la llamada “televisión blanca” y sin escándalos de por medio, el reality de cocina se ha ganado al televidente. Por ello, ante el anuncio del estreno de “Tierra de Famosos” y el posible fin del programa culinario, los usuarios en redes sociales mostraron su disconformidad. Pero, ante los rumores de que podría haber una tercera temporada de “El gran chef famosos”, miles expresaron su apoyo ante esa decisión.

Respaldo total a “El gran chef famosos”

El anuncio del final de “El gran chef famosos” para darle a un nuevo reality en Latina llamado “Tierra de famosos”, no fue del agrado de los televidentes. Diversos usuarios en redes sociales expresaron su disconformidad, argumentando que el programa de cocina era uno de sus favoritos, ya que no necesitaba de escándalos para sobresalir.

Sin embargo, en las últimas horas, corrió el rumor de que “Tierra de famosos” no llegaría al aire, por lo menos este año. Esto fue confirmado por Rodrigo González, “Peluchín”, quien señaló que la nueva propuesta televisiva solo se hará en Chile.

“Los datos que me pasan. Yo tengo sapos, mucas ranas. Te acuerdas el show que iba a salir en latina, tierra de famosos, que estaba ya promocionado, de convivencia, ya estaba al aire la promo en Latina. No va más, ni siquiera empezó y no empezará, ese show no verá la luz. Parece que se lo pensaron mejor y se hará solo para Chile”, expresó al inicio ante la sorpresa de su compañera Gigi Mitre.

Esta noticia fue celebrada por diversos fans en redes sociales. Así lo hizo saber el usuario de Twitter, Rodrigo Fernández, quien destacó la alta demanda que tiene el programa de cocina.

«La mejor noticia, a seguir con «El gran chef famosos»», «buen programa, que sigan los éxitos», «es un programa familiar y divertido», «que buena noticia», «los veo siempre desde Argentina», se puede leer en diversos comentarios en redes sociales.

Así toma la gente el pare de la producción de #TierraDeFamosos y la continuación de #ElGranChefFamosos 👇🏻 pic.twitter.com/hbh4h4tblG — Rodrigo Fernandez (@Rodrigo67554808) July 24, 2023

¿De que trata “Tierra de famosos”?

Al mismo estilo de “La casa de los famosos”, donde triunfa nuestro capitán histórico, Nicola Porcella, “Tierra de famosos” iba a tener la misma temática. Según los rumores, señalaban que se iba a tratar de un reality de convivencia, donde los 16 participantes iban a estar vigilados las 24 horas para conocer todo lo que sucede al interior.

“¿Te imaginas a 16 famosos conviviendo las 24 horas del día en una casa?. Pero esta no será cualquier casa. Muy pronto, 16 famosos conviviendo durante seis meses, vigilados por 40 cámaras. ‘Tierra de Famosos’ cosechas lo que siembras. El nuevo programa de convivencia de Latina”, señalaba el spot promocional que emitió hace unas semanas Latina.