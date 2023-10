Rodrigo Cuba promociona negocio de Ale Venturo y usuarios lo vacilan: «Un sol más de emoción»

Rodrigo Cuba está volviendo a acaparar la atención de la prensa tras hacer hasta lo imposible por seguir reconquistando a su pareja Alexandra venturo.

Esta vez el jugador ha recibido críticas por diversos usuarios quienes han resaltado su emoción al publicitar el negocio de la rubia empresaria.

Roche en redes

Rodrigo Cuba ha recibido de ver sus comentarios graciosos sobre el esfuerzo que hace para quedar bien con su pareja y madre de su última hija Ale venturo.

Y es que ayer por el día del novio el negocio de Ale publicó una promoción exclusiva por ser un día especial.

En la gráfica de la publicidad salía ella junto a Rodrigo disfrutando de algunos de los platos que ofrece su negocio.

Por lo que Rodrigo sumándose a la causa uso sus redes para invitar a sus seguidores a no perderse esta promoción sin embargo terminó llamando la atención no por la promoción sino por su actitud ante cámaras.

Para empezar el jugador de ‘Sport Boys’ se acercó demasiado el celular hacia el rostro llevándose más la atención por sus gestos faciales que por la información que estaba ofreciendo.

Además, mientras informaba de qué trataba esta promoción no figuraba ningún tipo de emoción y entusiasmo para que sus seguidores decidan acercarse a los locales para que puedan disfrutar de estos ricos postres.

Es así que el programa de ‘América hoy’ no fue ajeno a esta publicación del pelotero y de inmediato no dudaron en rajar del ex de Melissa Paredes.

«Parece que ya iba a llorar», dijo Edson Dávila quién consideró que esa no es manera de promocionar el negocio de tu pareja.

«Parece que lo obligaran a hablar», Janet Barboza entre risas.

Otros cibernautas afirmaron que el ‘Gato’ Cuba debe ponerle un sol más de emoción a sus comunicados y más si se trata del negocio de una de las mujeres que ama.

Feliz con nueva oportunidad en el amor

Rodrigo Cuba y Ale Venturo venían tratándose de retomar su relación tras vivir una polémica separación.

Han pasado varios meses para que la parejita por fin vuelva a ponerse romántica en redes sociales confirmando que ahora son nuevamente una familia.

El pelotero usó sus redes sociales para publicar una emotiva fotografía familiar.

En la instantánea se puede ver a Ale cargando a su hija menor junto a su hija mayor Aria y echada a su lado Mía, hija del «Gato» Cuba con Melissa Paredes.

Las cuatro demostraban complicidad y cariño por lo que el jugador no dudó en presumir en su cuenta de Instagram.

«Donde la vida comienza y el amor nunca termina», escribió el jugador de ‘Sport Boys’.

Por su parte, Ale Venturo no se quedó callada y tras el mensaje que compartió se animó a responder con dos corazones.

Suficientes para por fin confirmar que la pareja está más enamorada que nunca y este tiempo de reconciliación sirvió para aprender a valorar a las personas cuando se las tiene cerca.