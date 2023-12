¿Se acabó el amor? Presidente de LDU manda fuerte mensaje contra Paolo Guerrero: ¿se va del equipo ecuatoriano?

¿Es el final? Paolo Guerrero salió campeón con LDU el último fin de semana tras derrotar en la final de la Liga Pro de Ecuador a Independiente del Valle. Una de las máximas figuras de los universitarios es el delantero nacional, sin embargo, hasta ahora no renueva su contrato. Las negociaciones entre el equipo norteño y el “Depredador” se darán solo si Luis Zubeldía, su actual DT, renueva contrato primero con el equipo. Este “condicionamiento” molestó al presidente de la institución, Isaac Álvarez, quien arremetió contra “Paolín”.

También puedes leer: Usuarios critican el físico de Joao Grimaldo comparándolo con futbolistas extranjeros: “Parece cualquier cosa”

Presidente de LDU contra Paolo Guerrero

El condicionamiento de Paolo Guerrero no habría gustado nada en tienda universitaria y así lo hizo saber Isaac Álvarez, presidente de LDU. Según lo señalado por el directivo, ni el delantero de la selección peruana ni ningún otro jugador está en la potestad de poner condiciones para una renovación del contrato.

“Es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él me quedo yo.. Es una institución y eso de poner condicionamiento -en lo personal- creo que no corresponde porque en cualquier empresa es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer la divisa, defender los colores, trabajar fuerte y con ganas”, sostuvo el presidente del cuadro ecuatoriano en diálogo con ‘K-CH Radio’.

Según detalla la prensa ecuatoriana, Paolo Guerrero habría pedido que primero se resuelva la continuidad de Luis Zubeldía, en reciprocidad a la confianza mostrada por el argentino desde su llegada al cuadro albo.

Con Guerrero a la cabeza, LDU logró campeonar en la Copa Sudamericana y el último fin de semana conquistaron la liga ecuatoriana al vencer a Independiente del Valle.

También puedes leer: ¡Pa´ la otra será! BCR descarta sacar moneda especial de Universitario por su centenario

¿Se acerca a Alianza Lima?

Con el delantero de la selección peruana a la cabeza, LDU alcanzó el título de la Copa Sudamericana y recientemente se llevó el trofeo de la Liga Pro de Ecuador al vencer en penales a Independiente del Valle. Este es su título número dieciséis a nivel de clubes y el ariete expresó su gratitud con toda la hinchada universitaria.

«Muy feliz por todo lo logrado, por todo el trabajo hecho, cerramos un año con broche de oro. Estoy muy feliz por obtener el título de aquí de Ecuador, le dedico a toda mi familia, que siempre está, y a todo el entorno de Liga que es lindo», detalló Paolo Guerrero.

Su nombre es voceado como uno de los posibles refuerzos de Alianza Lima. A sus casi 40 años, Paolo Guerrero quiere cerrar su carrera con broche de oro y espera llegar al equipo de sus amores, por lo cual, su arribo a La Victoria no suena tan descabellado y dejó un mensaje que ilusiona a todos los hinchas victorianos.

«Ahora toca celebrar, se viene unas vacaciones y solo Dios sabe lo que pasará el próximo año», agregó. ¿Guarda esperanzas de llegar a Alianza Lima? Los próximos días serán claves para que el goleador defina su futuro futbolístico, pero con lo dicho por el presidente de LDU, su salida del cuadro ecuatoriano estaría más cerca de lo pensado.