Usuarios critican el físico de Joao Grimaldo comparándolo con futbolistas extranjeros: «Parece cualquier cosa»

El futbolista de Sporting Cristal, Joao Grimaldo, ha recibido duras críticas de muchos usuarios en redes sociales. ¿El motivo? La falta de preparación física del joven deportista no ha pasado desapercibida por los internautas, quienes rápidamente lo compararon con otros futbolistas del extranjero. Ante ello, algunos hinchas resaltaron que hace falta disciplina y determinación para mantener un buen estado físico desde joven. Recordemos que ‘Chemo’ del Solar también se refirió a este tema recientemente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Chemo del Solar habló sobre la cruda realidad de los jóvenes futbolistas peruanos: “No se han desarrollado como corresponde”

Usuarios critican el físico de Joao Grimaldo

A través de las redes sociales, se difundieron imágenes del futbolista Joao Grimaldo, quien recibió duras críticas por el estado de su físico. Ante ello, se abrió un debate entre los hinchas, pues algunos señalan que es sumamente necesario mantenerse en buen estado físico dentro del fútbol profesional. No obstante, otros usuarios no opinaban igual. Sin embargo, recordemos que hace poco «Chemo» del Solar mostró su queja sobre este tema, pues resaltó la triste realidad del joven futbolista peruano.

Con respecto al video difundido sobre la comparación del física de Joao Grimaldo y jugadores extranjeros, el autor del video expresó si preocupación por el tema. «Qué preocupante es el físico de Joao Grimaldo. Parece cualquier cosa menos un jugador de fútbol profesional. Si estuviese metido en fiestas y escándalos te lo paso, pero es todo lo contrario. Hace poco ‘Chemo’ se quejaba de este problema en el Sudamericano sub-17 y razón no le falta. Si uno lo compara con un jugador extranjero queda recontra expuesto», comentó el usuario «Primerpase», autor del video difundido en redes sociales.

También te puede interesar leer: “Mi último programa”: Mávila Huertas se despide de su noticiero ‘Panorama’ ¿Reemplazará a Juliana Oxenford en ATV?

¿Qué dijo Chemo del Solar?

Tras visualizar el estado físico de Joao Grimaldo, recordemos que durante una conferencia de prensa, el dirigente del equipo sub-23 de la selección peruana, José Guillermo del Solar, compartió duros comentarios sobre el fútbol juvenil peruano. El entrenador peruano compartió que asistió al Sudamericano Sub-17 celebrado en Ecuador. Antes del enfrentamiento entre la selección peruana y la paraguaya, ‘Chemo’ del Solar quedó impactado por la marcada diferencia física entre los futbolistas paraguayos y nuestros representantes.

«Yo veía a los paraguayos y tenían unos cuádriceps los compadres, todos marcados y fuertes los chiquillos de 16 y 17 años. Yo los veía y decía que estos no tenían 17 años ni hablar. Veía a los nuestros y todos flaquitos», señaló el entrenador Chemo del Solar ante la sorpresa de los presentes en la conferencia.

«Yo me he viajado por todo el Perú a buscar chiquillos de 15, 14, 13 y 12 años y algunos me podrán preguntar ‘Oye Chemo y por qué no has ido a buscar chiquillos de 17 años o 18 años’ porque yo les digo y les contesto ‘porque yo no quiero perder el tiempo. El que tiene 17 o 18 años en estos momentos no ha entrenado bien entre los 13, 14, 15 y 16 años y ese chico no se ha desarrollado como corresponde. A lo mejor podrá competir acá en la Liga 2 o en la Liga 1. Pero cuando se van a jugar allá a los sudamericanos, no compiten», sostuvo Chemo del Solar.