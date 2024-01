¡Se confesó! Karime Scander habla sobre posible regreso de Mayra Couto a “Al fondo hay sitio”: ¿qué dijo?

¡Quiere volver! Hace unos días, Mayra Couto sorprendió a sus seguidores al revelar que le gustaría volver a “Al Fondo Hay Sitio”. Ante estas revelaciones, Karime Scander, la popular “Alessia Montalbán” de la serie, habló al respecto y dio sus impresiones sobre un posible retorno de “Grace González”. ¿Qué dijo la “rubia”?

Karime Scander sobre un posible regreso de Mayra Couto

“Al Fondo Hay Sitio” regresó hace un par de años a la televisión peruana luego de un largo tiempo de para. Antes de las “vacaciones” que se dio la popular serie, Grace González y Nicolás de las Casas viajaron a Canadá para emprender un nuevo rumbo en sus vidas.

Actualmente, “Charito” (Mónica Sánchez) hace referencia en algunos capítulos, pero estas “referencias” podrían transformarse en “cameos” y por qué no, en apariciones recurrentes. Mayra Couto reveló que desea volver a la serie y Karime Scander (Alessia Montalbán) habló al respecto, destacando lo querido que es el personaje de Grace.

“Obvio sería genial. Grace es un personaje súper querido. Es un personajón la verdad y si hay la posibilidad de que vuelvan, a mí me parece genial y puede sumar. Obviamente eso ya escapa de mí. Yo no soy la que escribe la historia. Pero si ella ha dicho que quiere volver y hay una posibilidad de que entre, me parece genial”, respondió en una entrevista para los medios de comunicación.

Además, recalcó que no la conoce en persona, pero sabe que su aporte sería importante para repotenciar a la serie peruana. “No los conozco. No he tenido la oportunidad de trabajar con ninguno de ellos dos, así que no. Obvio que los ubico. Son actores súper reconocidos pero personalmente no los conozco y no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, pero me gustaría”, agregó Karime Scander.

¿Qué había revelado la actriz?

Hace unos días, Mayra Couto habló de todo un poco y uno de los temas en cuestión fue un posible regreso a “Al Fondo Hay Sitio”. La recordada “Grace González” regresó al país luego de estar por varios años en Colombia, donde conoció a su nueva pareja.

Respecto a la popular serie, Mayra Couto confesó que le gustaría volver “aunque sea con un cameo”. Para la actriz, lo más importante es reencontrarse con su público y con la que considera fue su “casa” por varios años.

“La serie fue como una escuela para mí. Aprendí mucho, crecí como actriz. Si me quieren, aunque sea para un cameo, aceptaré con gusto. Con tal de reencontrarme con mi gente y mis amigos, todo está bien”, declaró Mayra Couto para un medio local.

Además, en “Todo se Filtra”, Mayra Couto señaló que no volvería a actuar junto a Andrés Wiesse. Esto luego de la denuncia que interpuso en contra del actor por acoso sexual y maltrato. “Pues, cómo te digo que no… Yo no quiero volver a sentirme así y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir”, sentenció.