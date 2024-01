¡Se dijeron la “vela verde”! Katia Palma y Johanna San Miguel se recuerdan su pasado EN VIVO (VIDEO)

¡La verdadera guerra! Cuando todo hacía suponer que las “aguas” entre Johanna San Miguel y Katia Palma estaban “calmadas”, ambas sorprendieron el día de ayer. Las exjurados de “Yo Soy” se dijeron de todo en Esto es Guerra y no dudaron en sacarse más de un “trapito al aire” en pleno programa EN VIVO. Esta situación generó la sorpresa de todos en el set, quienes quedaron anonadados con lo que ambas se decían. ¡Realmente, choque de candela!

Johanna San Miguel y Katia Palma se dicen de todo

Los ánimos en “Esto es Guerra” estuvieron caldeados el día de ayer y, como era de esperarse, Johanna San Miguel y Katia Palma protagonizaron un tenso enfrentamiento. Todo comenzó cuando la “Chata” se jactó de haber “resucitado” televisivamente a la ex “Santo Convento”. Esto no fue pasado por alto por la actriz cómica quien le recordó un evento de su pasado.

“Mejor no me hagas hablar porque ahorita llamo a Ricardo Morán para que él te diga ¡quién te rescató de las cenizas!”, le increpó Katia Palma. La respuesta de Johanna San Miguel no se hizo esperar y le recordó su paso como conductora de “Calle 7 Perú”, programa que duró prácticamente nada en la televisión peruana.

“Nunca te he visto conducir en mi vida. ¿Cuándo has conducido tú? Ahh, creo que condujiste un programa en canal 2 pero salió del aire a los 6 días”, respondió Johanna San Miguel.

Además, la popular “Chata” se quejó de que sus tres compañeros de conducción en Esto es Guerra estarían rajando de ella a sus espaldas. “Lo que pasa es que no le caigo a nadie, todos me odian”, agregó.

Conflicto en “Yo Soy”

Ya que desenterraron su pasado, ambas recordaron sus épocas en “Yo Soy”. Cabe resaltar que, en palabras de San Miguel, el conflicto con Katia Palma viene de la época en la que ellas eran jurados en el reality de imitación.

“Todos ustedes en “Yo Soy” se iban a almorzar juntos a la cafetería y a mí me dejaban sola. Almorzaban todos juntos con Maricarmen Marín y Karen Schwarz y a mí nunca me invitaron a almorzar con ellos. Yo me sentaba a almorzar sola en un camerino mi ají de gallina, sola, llorando sin que nadie me vea”, señaló Johanna San Miguel.

Fiel a su estilo, Sanmi no se quedó callada y señaló que en Latina existe una “argollaza” y tanto Cristian Rivero y Katia Palma salieron del canal de San Felipe debido a que Susana Umbert ya no está.

Katia no quedó callada y la “fulminó” con su respuesta. «Tú hundiste a canal 2, tú lo hundiste, maldita sea, Ricardo, en qué momento, porque la contraste”, señaló Palma dejando en shock a todos los presentes en el estudio.

Todo hace indicar que la guerra entre ambas tiene para rato, por lo cual, la piconería y los enfrentamientos serán algo que no faltarán en Esto es Guerra.