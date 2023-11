«Se están quedando sin hogar»: Kiara Lozano preocupada por la aparición de osos perezosos en la ciudad

La cantante Kiara Lozano forma parte del reconocido grupo de Corazón Serrano. Por medio de sus redes sociales, la intérprete de ‘Mix Zúmbalo’ ha compartido unos videos de unos osos perezosos que se encontró en su tierra natal. La artista se encuentra preocupada porque es la primera vez que encuentra varios de ellos, lejos de su hogar.

Se cruzó con varios osos perezosos

Kiara Lozano es una joven cantante oriunda del pueblo de Rumisapa, de la provincia de Lamas en San Martín. Corazón Serrano cuenta con muchas presentaciones en una semana y la cantante aprovecha cada momento que tiene libre para volver a su pueblito.

Por medio de sus redes sociales, Kiara Lozano compartió videos de unos osos perezosos que se encontró en su camino. La cantante de cumbia quedó encantada con estos bellos animalitos porque se ven raramente en la ciudad.

Al ver que tenía muchas preguntas sobre los osos perezosos, la vocalista de Corazón Serrano quiso explicar lo sucedido. «Para todas las personas que me están preguntando acerca de él. No lo tengo en cautiverio y tampoco es mi mascota, ni tampoco lo secuestre ni nada por el estilo, no chicos para nada«, comenta.

Luego, Kiara Lozano comenta que es una fiel defensora de todo tipo de animalitos y se encuentra preocupada por ellos: «Me da mucha pena la verdad que se estén talando los árboles, se estén quemando los bosques y ellos se estén quedando sin hogar. Por eso salen de la ciudad en busca de comidita y agua».

Finalmente, la cantante comenta que les dio comida y agua: «Es por eso que les estaba diciendo que me cruce con cuatro de ellos en días diferentes. Entonces algo está pasando, se están quedando sin hogar. Nosotros le dimos agüita, le dimos comidita y lo dejamos libre, como tiene que ser».

Kiara Lozano lleva dos años en Corazón Serrano

Hace unas semanas, Kiara Lozano celebró su segundo aniversario como parte de Corazón Serrano. Por medio de sus redes sociales, compartió una foto con una música de fondo que decía: «Quiero recordar que la vida es un sueño y se hace realidad si no dejo de intentar».

En un mensaje escrito en la foto, la cantante de Corazón Serrano dijo lo siguiente: «Y con esta parte de la canción, describo lo que fue pasar de ser fan a compartir escenario en la agrupación que siempre admiré».

Una publicación compartida por Kiara Lozano (@kiaralozano100)



Finalmente, agradeció todo el apoyo y cariño recibido durante este tiempo, desde que se volvió realidad su anhelado sueño: «Recordando que una fecha como hoy hace dos años, ese sueño se hizo real. Gracias a todos por el cariño, Corazón Serrano».