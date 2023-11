¡SE MANDÓ CON TODO! Johanna San Miguel “destruye” a Katia Palma tras su regreso a Esto es Guerra

¡ESTO ES GUERRA! Johanna San Miguel se ausentó tres días de la conducción de Esto es Guerra y en su reemplazo llegó Katia Palma. El ingreso de la actriz cómica al reality de competencia fue celebrado por la gran mayoría de usuarios en redes, quienes pedían que se quedara hasta fin de año. Sin embargo, esto no se dará, ya que la popular “Chata” regresó al programa de América Televisión y no dudó en “destruir” a su excompañera en “Yo Soy”.

Johanna San Miguel arremete contra Katia Palma

Con la espada desenvainada. Así regresó Johanna San Miguel a Esto es Guerra luego de tres días de ausencia. Cabe resaltar que su alejamiento de la conducción se debió a compromisos en el extranjero, específicamente en España, donde presentó su unipersonal “Busco marido cama dentro”, el cual, según cuenta, fue un rotundo éxito.

“Muy agradecida con la gran acogida de la gente en España. Espero volver pronto y me siento muy contenta”, señaló. Sin embargo, fiel a su estilo, durante su regreso a Esto es Guerra, no dudó en referirse a Katia Palma, quien fue su reemplazo por tres días en el reality.

«Voy a exigir a la señora Palma que me devuelva el 80% de lo que le pagó PROTV por estos tres días. No has hecho tu tarea. Guerreros están acá (derecha) y combatientes acá (izquierda)», dijo en un inicio la conductora Johanna San Miguel.

Para la “Chata”, Katia Palma no dio la talla en la conducción, ya que, acotó, ni siquiera se sabía el nombre de las participantes. Incluso, la invocó a recordar sus clases de teatro para poder vocalizar bien las palabras en los juegos de preguntas que hay en Esto es Guerra.

«No se llama ‘Ornelia’ ok, se llama Onelia, entonces no hiciste bien tu chamba. Número tres, juega Mario Irivarren y por favor, has un poquitito de lo que nos enseñan en el teatro para que puedas hablar un poquito más fluido y así mi querido Mario no pierde. Número cuatro, deja de robarle la ropa a María Pía Copello, por favor. Ten un estilo propio que lo tienes, no sé dónde, pero por ahí debe estar», señaló la “Chata”.

¿La llamó antes de su ingreso?

Dejando de lado su personaje de “Mamá Leona”, Johanna San Miguel no dudó en agradecer a Katia Palma por los tres días que estuvo reemplazándola. Señaló que todo lo dicho anteriormente forma parte del reality y sorprendió al confesar que tuvo una llamada con la actriz cómica, previo a su ingreso al programa.

“Quiero agradecer a Katia Palma por haber estado acá. Sé que la ha pasado muy bien, ustedes (guerreros) han estado contentos. Así que, fuera de bromas, lo máximo que hayas estado acá”, indicó.

“Yo hablé por teléfono con ella el día previo a que ella viniera. Le dije que se divierta, que se vacile, la producción es A1, que se iba a sentir como en casa y así fue”, finalizó la “Chata”.