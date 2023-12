¿Se viene la bomba? Alejandro Restrepo y su mensaje sobre posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima

¿Se dará? Alianza Lima quiere reforzarse con lo mejor para la temporada 2024. El objetivo inmediato de los blanquiazules es campeonar el otro año y aguarle la fiesta a su eterno rival, Universitario, que estará celebrando su centenario. Como no podía ser de otra manera, el nombre de Paolo Guerrero asomó como posible “bomba” y el nuevo entrenador, Alejandro Restrepo, habló al respecto.

¿Paolo Guerrero llega a Alianza Lima?

Alianza Lima perdió la final ante Universitario y también perdió la oportunidad de ser tricampeón del fútbol nacional. La herida aún no cierra en Matute y Alejandro Restrepo, nuevo entrenador blanquiazul, quiere hacer cambios.

Estas variantes se han ido notando desde su designación, ya que hasta la fecha son 10 jugadores los que han quedado fuera de Alianza Lima para la otra temporada. En cuanto a refuerzos, aún no se ha anunciado a alguno oficialmente, pero es cuestión de horas para que presenten a Kevin Serna.

Además del ex ADT, el nombre de Paolo Guerrero siempre estará presente, más aún cuando el “Depredador” aseguró que tiene la intención de regresar para dar lo mejor de sí. En esa línea, Alejandro Restrepo, DT blanquiazul, habló al respecto y dejó un mensaje que ilusiona a la hinchada íntima.

«No podemos negar lo que es Paolo Guerrero para el fútbol peruano e internacional, un hombre totalmente reconocido y goleador que ha escrito su nombre en muchos clubes. Acaba de ganar un título con Liga de Quito, y quiero felicitarlo porque ha sido muy importante ahí. Son jugadores que uno lo ve como referente y que de darse la oportunidad el club lo va a analizar», indicó Alejandro Restrepo.

Cabe resaltar que con la salida de Aldair Rodríguez y la duda sobre la continuidad de Pablo Sabbag, Alianza Lima solo tiene a Hernán Barcos como delantero. Además del Pirata, hay un par de canteranos, pero aún les falta roce internacional y en el fútbol peruano. La posible llegada de Paolo Guerrero a La Victoria sería de gran alegría para la hinchada, quienes esperan ansiosos buenos resultados.

Todavía no define su futuro

Paolo Guerrero tiene contrato con LDU hasta finales de este año. El “Depredador” llegó tras sentirse relegado en Racing y a punta de goles se ganó a la hinchada tricolor. Incluso, fue incluido en el equipo ideal de toda la Copa Sudamericana 2023, por lo cual, los directivos del club norteño, tienen intención de contar con el delantero para la próxima temporada.

«No hemos hablado con Esteban (Paz) y con el Doctor Isaac (Álvarez) de contratos. Todavía no me han hecho llegar ninguna propuesta, todavía no me han dicho para quedarme, para ser sinceros», señaló Paolo Guerrero sobre su renovación con LDU.