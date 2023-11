¡No sé rinde! Sheyla Rojas asiste al matrimonio del hijo de Vicente Fernández y lucha por agarrar el bouquet

Sheyla Rojas vuelve a ser noticia después de haber estado alejada de las pantallas y es que la modelo asistió a la boda del hijo de Vicente García.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la influencer hizo hasta lo imposible por ganarse el bouquet y así atraer a todas las fuerzas sobre naturales para que su pareja, el popular «Sir. Winston» finalmente le pida la mano.

No sé rinde

Sheyla Rojas fue entrevistada en el programa de «América hoy» dónde brindó detalles de la boda a la que asistió junto a su pareja Luis Galarza, mejor conocido como ‘Sir. Winston’.

Y es que la modelo fue invitada especial de Mariana González quien se casó a lo grande y con todos los lujos con el hijo de Vicente Fernández, Vicente Fernández Abarca.

Sin embargo, las panelistas del programa no pudieron evitar comentar el vídeo donde se le ve a Sheyla saltando desesperada por conseguir el famoso bouquet, pese a su esfuerzo la ex chica reality no logró su cometido.

«¿Hasta cuándo vas a esperar para que te pidan matrimonio?», preguntó Ethel Pozo.

Sheyla fiel a su estilo aseveró que todo debe fluir a su tiempo y que por lo pronto solo lo tiene amenazado», dijo entre risas.

Asimismo, recalcó que a pesar de no tener una unión formal ante Dios ella y el empresario mantienen una relación sana, fuerte y estable.

«A mí me gustan las bodas tradicionales, él también es religioso, ya le dije que se apure por la edad que tiene», acotó Shey Shey con la alegría que la caracteriza.

Pese a toda la broma que se desató por el tema del matrimonio Sheyla confesó que se encuentra tranquila en México junto a su pareja gozando de la buena vida y la poca vergüenza.

Totalmente renovada

Sheyla Rojas se encuentra alejada actualmente de la televisión pues se ha enfocado en su imagen y en sus proyectos personales en México, país en el que vive ya hace algún tiempo junto al popular ‘Sir Winston’.

Es así que ‘Shey Shey’ publicó fotografías de lo que fue su cambio de look luciendo bella y radiante con el nuevo color.

«Amo», escribió la influencer junto a la fotografía de su cabello color marrón claro resaltando su rostro y dándole un brillo especial y único.

Además, posteo en su feed la fotografía de su cambio radical y de inmediato seguidores la llenaron de elogios pues escogió un estilo sutil, elegante y divino.

«Excelente, naturalmente hermosa», «Todo te queda bien», «Me encanta», «Te queda lindo», «Preciosa mi reina», «Mucho más natural que en otras ocasiones», fueron algunos de los comentarios.

Actualmente, Sheyla no ha mencionado tener planes de retornar al Perú para quedarse, sin embargo, afirmó que si tenía algunas propuestas que iba a evaluar.