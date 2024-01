«No me quiero pesar», Sheyla Rojas preocupada porque subió de peso

Sheyla Rojas se ha dejado ver preocupada a través de sus redes sociales debido a un aumento de peso en estas últimas fiestas por lo que no dudó en expresar su fastidio por este cambio en su cuerpo.

En una conversación con sus seguidores en redes sociales la modelo confesó que se siente diferente ya que ha sentido un cambio drástico en su cuerpo a comparación de hace algunos meses atrás y es que como se sabe Sheyla cuida su apariencia física hasta más no poder.

Preocupada por su cuerpo

Sheila rojas recientemente ha usado sus redes para poder conversar con sus seguidores por lo que no dudó en confesar que en estas fiestas al parecer habría hecho desarreglos.

La influencer recalcó que ella puede sentir inmediato si subió de peso debido al grosor de sus brazos y al cómo le queda la ropa.

«»Lo noto en la ropa, aparte me crece todo, no me quiero ni pesar me habré subido de 3 a 5 kilos», dijo la influencer.

Además, reveló que hasta antes de navidad se sentía mucho más delgada por lo que le da cierto temor pesarse ya que deberá empezar una dieta estricta y con intensos ejercicios.

«Estaba muy delgada antes de navidad pero ahora estoy más tacuchi y se me ve voluptuosa por las bubbies y pompis», agregó.

Asimismo, agregó que suele tomar agua con limón para ayudar a su cuerpo a perder grasa, pues según la modelo es un buen tip para realizarlo bien se inicia la mañana.

Mira también: “Yerko solo quiere facturar”, cibernautas advierten a Andrea San Martín tras lucirse ilusionada del tiktoker

Cabe recalcar que Sheyla se encuentra disfrutando estos días al lado de su hijo Antoñito quien por el momento se encuentra en México junto a ella hasta empezar la etapa escolar en la que deberá volver a España junto a su padre.

Presume cita con su engreído

Recientemente, Sheyla Rojas ha publicado en sus redes sociales lo bien que la viene pasando en compañía de su hijo Antoñito quien llegó a México hace ya algunas semanas para disfrutar de la compañía de su madre en estas cortas vacaciones.

Es así que la modelo no deja de engreír a su pequeño y lo lleva a todos los lugares para que pueda distraerse y vivir al máximo su infancia y disfrutar de su rápido crecimiento.

Sin embargo, esta vez Sheyla quiso probar con algo nuevo ya que su pequeño ahora ya no tan pequeño está hecho todo un hombrecito.

Fue así como la modelo publicó a su hijo vestido alterno acompañándola en una cena lujosa.

En los videos que compartió se puede ver a Antoñito bebiendo lo que pareciera una copa de licor, sin embargo, solo era una bebida apropiada para su edad para que brinde junto a su madre.

La modelo publicó historias en su Instagram donde se le ve disfrutando de una rica cena al lado de su primogénito quién dentro de muy poco volverá a España a retomar su época escolar junto a su padre y su novia.

Mira también: ¡Fuerte revelación! Melissa Klug “dispara” contra Jefferson Farfán en defensa de sus hijos

Cabe recalcar que Sheyla ha comentado en algunas ocasiones que tiene planeado tener otro hijo, sin embargo, no lo hará hasta que su pareja el popular conocido como «Sir Winston» no le pida matrimonio.