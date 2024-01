«Yerko solo quiere facturar», cibernautas advierten a Andrea San Martín tras lucirse ilusionada del tiktoker

Andrea San Martín se encuentra viviendo su mejor momento en el lado sentimental y es que la empresaria no deja de compartir aventuras con su actual saliente Yerko Santiago.

Recientemente la ‘Ojiverde’ publicó en sus redes otro viaje que compartió con el influencer sin embargo usuarios se han atrevido a advertir a la empresaria y es que según ellos el TikToker solamente se quiere aprovechar de su fama para hacerse más conocido en el medio .

Advierten a Andrea

Andrea San Martín ya no se esconde de lucirse en sus redes sociales al lado de Yerko con quien ya ha sido vista en diferentes oportunidades pues la parejitas se encuentra coleccionando momentos para tal vez llegar a oficializar una relación.

Sin embargo usuarios y seguidores de la empresaria no dudaron en comentar este romance y es que el TikToker no era conocido anteriormente si no es que fue relacionado con Andrea y la fama ha llegado a llegado a él.

Es por ello que sus seguidores de Andrea han advertido la modelo de tener mucho cuidado con los hombres que solamente quieren disfrutar de su influencia para luego hacerse carrera en el rubro en los medios .

Fue en la plataforma de espectáculos de “Instarandula”, dónde Samuel Suárez expuso el comentario de una usuaria quien opinaba sobre el romance de Andrea y Yerko.

“Yerko es como Topito ya nadie creen en el amor sólo buscan facturar”, dijo el usuario en redes provocando las risas del comunicador.

“Eso lo puede saber perfectamente Andrea San Martín porque ella tiene muchos años en el espectáculo para darse cuenta si alguien se le acerca por por interés o realmente hay un sentimiento”, dijo el popular ‘Samu’.

¿Elías Montalvo celoso?

Antes de cerrar el 2023, las “ratujas” de Instarándula captaron a Andrea San Martín compartiendo una cena con un misterioso galán. Las imágenes fueron expuestas en la misma red social y se pudo notar la química que hay entre ambos.

Sin embargo, eso no sería todo ya que en Año Nuevo la empresaria publicó en sus redes su mano con una copa de vino y al lado la mano de Yerko dejando entrever ya ambos pasaron juntitos las fiestas.

Luego de, aparentemente, haber pasado el Año Nuevo juntos, Andrea San Martín no daba más señales de su galán hasta hace un par de días. La ojiverde estuvo como invitada en “Todo se filtra” y se mostró nerviosa al hablar de su relación con el tiktoker trujillano.

Además, a quien no le gustó nada la pregunta sobre el romance de Andrea San Martín fue a Elías Montalvo. El exchico reality lanzaba indirectas, dando a entender que no estaba de acuerdo con la relación.

Incluso, en un momento retó a “Samu” Suárez para que le preguntara a San Martín a quien le tenía más cariño. “Pregúntale si me quiere más a mí o a Yerko?”, preguntó Elías.

Andrea San Martín, muy nerviosa, solo atinó a reírse. Por su parte, Elías Montalvo siguió “jugando” a mostrarse “celoso” durante todas las preguntas que le hacían a Andrea San Martín.