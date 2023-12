“Siempre se avergonzó de mí, me duele”: Dayanita “rompe en llanto” tras recordar infidelidad de Topito (VIDEO)

¡Lágrima por lágrima la pagarás! Dayanita y Topito estuvieron envueltos en la polémica en estos últimos días. Las cámaras de “Magaly Tv, La Firme” captaron al actor cómico en besos y abrazos con otra mujer y, tras enterarse de ello, la exintegrante de “JB en ATV” le puso la cruz. Recientemente, ambos se vieron las caras luego de la infidelidad y la actriz no pudo evitar romper en llanto al recordar las imágenes de su exenamorado besando a otra.

También puedes leer: ¡Tremenda confesión! ¿César Ritter y Magdyel Ugaz se vieron desnudos durante grabaciones de “Al fondo hay sitio”?

No lo quiere ver

Hace unos días, la actriz cómica estuvo presente en la última campaña contra el VIH y, como no podía ser de otra manera, fue abordada por la prensa de espectáculos.

Luciendo un semblante tranquilo, a diferencia de lo que muchos pensaban, Dayanita fue consultada respecto a su actual situación sentimental. La integrante de “El Reventonazo de la Chola”, fiel a su estilo, respondió con humor, dejando un comentario que desató las risas de los presentes.

También puedes leer: ¡A puño limpio! Samantha Batallanos denuncia por agresión a Jonathan Maicelo: “Es la cuarta vez”

«Ahorita yo tengo que hablar lo que es el trabajo, el amor me llega al ***», respondió sin pelos en la lengua la exintegrante de JB en ATV.

Cabe señalar que Dayanita fue contactada por una reportera de “Magaly Tv La Firme” y también señaló que no quiere saber nada de Topito. “No sé dónde estará o que hará. Pero, creo que ya está muerto”, fueron sus contundentes declaraciones.

Dayanita rompe en llanto

Tras estas declaraciones, Dayanita y Topito estuvieron juntos en el último programa de “El Reventonazo de la Chola”. Esto sorprendió al público, quienes pensaron que ambos habían retomado su relación.

Esto fue descartado tajantemente por Dayanita, quien, visiblemente afectada, aseveró que no tolera ver a Topito tras la infidelidad, pero debe ser profesional y “aguantar por los eventos que tienen”.

“Siento mucho dolor. Me duele demasiado esto. No pensé que iba a pasar. Si tengo que aguantar es por el tema de mi trabajo. Le dije a él: ‘no quiero verte’. Más me duele todas las imágenes, ver cosas que conmigo nunca lo hizo. No sé si lo hizo por tratar de cuidar el tema de su familia o lo hizo por vergüenza a mí y a veces ya no quiero recordar”, señaló entre lágrimas.

Por su parte, Topito, nuevamente, reconoció su error y le pidió perdón a Dayanita. Además, señaló que espera que el tiempo cure las heridas, pero también entiende la posición de la actriz cómica.

“Voy a darle ese tiempo, que se curen las heridas. Si fuese al revés, también me dolería, yo la entiendo”, expresó Topito.