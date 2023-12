¡Tremenda confesión! ¿César Ritter y Magdyel Ugaz se vieron desnudos durante grabaciones de “Al fondo hay sitio”?

¡Lo contó todo! “Al fondo hay sitio” regresó a mediados del año pasado, sin embargo, no todos los personajes favoritos del público aparecen en la serie. Uno de ellos es “Manolo”, el cual era interpretado por César Ritter. El personaje del carismático actor era hijo de Peter (Adolfo Chuimán) y protagonizó más de una divertida escena con “Teresita” (Magdyel Ugaz). Por ello, en “Estás en Todas” recordaron una de sus memorables escenas y el artista reveló si ambos se vieron desnudos.

¿César Ritter vio desnuda a Magdyel Ugaz?

Durante las últimas temporadas de “Al fondo hay sitio”, el personaje de “Manolo” puso de vuelta y media el barrio de “Las Lomas”. César Ritter daba vida al controvertido personaje, quien era hijo de Peter (Adolfo Chuimán) y Socorro (Regina Alcóver).

Rápidamente se ganó el cariño del público y más aún cuando mantuvo un romance con la “Teresita” (Magdyel Ugaz) tras varias idas y vueltas entre ambos. Una de sus escenas más recordadas es cuando la “Tere” entra al baño de la casa de “Los González” y ve desnudo a “Manolo”. César Ritter rompió su silencio y reveló la verdad detrás de esta divertida escena.

“La “Teresita” (Magdyel Ugaz) se emocionaba con Manolo (César Ritter) y lo veía calato. Y yo como un idiota (gesto) esperando las tomas”, empezó revelando el carismático actor.

Además, reveló la “magia” detrás de estas escenas íntimas. Durante la escena, “Manolo” y “Teresita” se encontraban desnudos en el baño de “Los González” y cuando todos pensaban que ambos se habían visto como “Dios los trajo al mundo”, César Ritter reveló la verdad al respecto.

“Te ponen una licra color carne (en la parte baja) que te aprieta. Los rollitos salen y mis vellos y yo estaba así (tapándome) y dieron corte. Pero después me dicen que falta la toma 3, 4, 5 y 6 así, calato”, agregó César Ritter.

Más escenas memorables

Antes de estar en “Al fondo hay sitio”, César Ritter también estuvo en el recordado “Así es la vida”. Al igual que en la popular serie, el actor pasó por un inolvidable momento durante la desaparecida producción. Esto sucedió cuando le tocó depilarse los brazos, algo que lo llevó al punto máximo de inflexión.

“Me dolió bastante (la depilación). Fue con cera. Mira como son mis vellos y me los arrancaban. Yo me acuerdo que me los arrancaron y en un momento ya comencé como a temblar de dolor”, reveló César Ritter.

