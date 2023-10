¡TAS indeciso! Alianza Lima retiró su demanda en el TAS contra Sporting Cristal: ¿Por qué motivo?

¡TASumare! Alianza Lima viene disputando la posibilidad de ser campeón nacional de manera directa. Ocupando el primer lugar del acumulado y el tercero del Clausura, los íntimos han demostrado una gran recuperación en las últimas fechas. Sin embargo, hace semanas, la directiva blanquiazul optó por ir al TAS para reclamar por el walkover ante Sporting Cristal de inicios de año, pero se pudo conocer que hace algunas horas retiraron la demanda.

También puedes leer: ¿El mejor jugador? Carlos Zambrano se “echa flores” por sus partidos con la selección peruana: “Nunca jugué mal”

El reclamo

El pasado 5 de febrero se disputaba la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Debido a varios factores, lo que fue la primera fecha terminó siendo la tercera en el fixture, por lo cual, Alianza Lima y Sporting Cristal se verían las caras.

Sin embargo, debido al problema con los derechos de transmisión, los íntimos optaron por no presentarse en el Alberto Gallardo. Esto originó un walkover en contra para Alianza Lima, quienes no quedaron conformes con ello. Ante la negativa hace unos meses de reprogramar el partido por parte de la Federación Peruana de Fútbol, los victorianos no dudaron en ir al TAS para revocar el resultado.

También puedes leer: ¡Se armó la bronca! El contundente mensaje de Edison Flores a Juan Reynoso tras no convocarlo a la selección peruana

Desde el máximo ente deportivo de arbitraje ya anunciaron cuando será la fecha de la audiencia. Alianza Lima reclama ante el TAS la reprogramación de su encuentro ante Sporting Cristal, ya que alegan que se debió a temas extradeportivos.

“Alianza Lima va al TAS en búsqueda de revocar el ‘walkover’, partido perdido 3-0 vs. Sporting Cristal -a inicios del campeonato- en la disputa por los derechos de transmisión. Se fijó audiencia para el 9/10 en el asunto TAS 2023/A/9533″, sostuvo el abogado Marcelo Bee Sellares, en sus redes sociales.

Alianza Lima retira la demanda

Según una radio local, los íntimos retiraron la demanda contra Sporting Cristal. El TAS iba a dar su fallo mañana (9 de octubre), sin embargo, la directiva blanquiazul reguló todo y volvió a foja cero.

¿El motivo? Es simple. Alianza Lima ya consiguió su clasificación a la final de la Liga 1, por lo que no corre el riesgo de quedarse sin pelear por el campeonato o de no participar en la siguiente Copa Libertadores.

Que Alianza Lima haya retirado su demanda presentada en el TAS por el WO ante Sporting Cristal deja claro que lo que pasó en la primera fecha del Apertura nunca tuvo sentido.



Facts. — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) October 7, 2023

Además, si el partido se hubiese reprogramado, el calendario de Alianza Lima estaría más apretado y llegaría con mayor desgaste físico a la final de la Liga 1. De momento, los íntimos son líderes del acumulado con 75 puntos, seguido por Universitario con 69 y Cristal con 68.

Los tres grandes del fútbol peruano ya aseguraron su clasificación a la Copa Libertadores del otro año, por lo que buscarán ahora cerrar el 2023 con el título nacional bajo el brazo.