“Te comiste al flaco de tu ‘hermana’”: Examiga de Valery Revello hace graves acusaciones en su contra

¡Se prendió! Valery Revello vive un nuevo enfrentamiento en redes sociales. Mandando contundentes mensajes a Sergio Peña hace unas semanas, ahora la modelo vive una nueva encrucijada. Mafer Herrera, su examiga, realizó fuertes acusaciones en su contra, donde la tildó de “traicionera” y aseguró que Valery Revello no es más parte de su vida.

¿De qué acusa Mafer Herrera a Valery Revello?

Mafer Herrera Fuller remeció las redes sociales al poster en sus historias de Instagram serias acusaciones contra Valery Revello. Todo comenzó cuando la ex de Sergio Peña mostró chats de Mafer Herrera, donde ella la amenaza con “reventarla”.

“No suelo recibir amenazas de este tipo, pero me veo en la obligación de decirles que si algo me pasa es culpa de esta persona. Me ha amenazado de muerte y tengo miedo por mi seguridad y la de mi familia”, publicó Valery Revello en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, la respuesta de Mafer Herrera no se hizo esperar. Por la misma vía (Instagram), la estilista mandó un contundente mensaje a la actual pareja de Tomás Tudela, acusándola de “traicionera”.

“Te eliminamos de nuestras vidas por hablar mal de tus “mejores amigas” a nuestras espaldas. Por traicionera, por comerte al flaco de tu “hermana”. No somos más amigas porque nos dimos cuenta quien eras realmente”, señaló Mafer Herrera.

Según lo anunciado por la estilista, pronto estará lanzando un “story time” donde revelará los pormenores de las acusaciones en contra de Valery Revello.

Valery Revello, ex de Sergio Peña y Diego Rodriguez, sale a contar que una ex amiga suya la amenaza y que irá a la comisaría a denunciarlo y la acusada, le responde “No somos más tus amigas por traicionera, por hablar mal y por comerte al flaco de tu ~hermana~”. Fuerte 👇🏼 pic.twitter.com/3H9ETCJox8 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) August 19, 2023

Tomará medidas

Poco después de la publicación de Mafer Herrera, Valery Revello le contestó a su examiga. Ella se defendió y aseguró que es muy fácil hablar sin mostrar pruebas.

“Que fácil es escribir un texto y mentir descaradamente”, indicó la ex de Sergio Peña. Asimismo, señaló que tomará medidas de protección debido a las amenazas recibidas por parte de Mafer Herrera.

“Que lamentable tener que publicar esto (las amenazas), pero no es la primera vez que lo hace, no solo a mí, sino también mandó a decir lo mismo a amistades mías. Ahora mismo me dirijo también a la comisaría porque no me parece normal”, finalizó Valery Revello.