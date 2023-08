“Te puedo hacer feliz todos los días”: Dayanita coquetea con Mark Vito

¿La nueva parejita? Mark Vito viene realizando un casting buscando encontrar su media naranja. Tras varios años soltero, el empresario quiere darse una nueva oportunidad en el amor y esta vez recurrió al programa “Mande quien mande” para que lo puedan ayudar. Se presentaron varias candidatas, pero contaron con una participación extra: Dayanita. La actriz cómica “se regaló” con Mark Vito y enumeró la lista de cosas que ambos podrían hacer en una futura relación.

¿Dayanita “gilea” con Mark Vito?

Mark Vito quiere dejar la soltería atrás. Tras verse involucrado en aparentes coqueteos con Deysi Araujo, el empresario decidió tomar una radical decisión. Acudió al programa “Mande quien mande” para que lo ayuden en su búsqueda y le presenten algunas candidatas dispuestas a robar su corazón.

Fueron seis candidatas en total, pero hubo una adicional: Dayanita. La popular actriz cómica no desaprovechó la oportunidad y se animó a coquetear con Mark Vito, buscando ser su nueva pareja.

«Mark, yo puedo ser la siguiente candidata, yo te voy a hacer feliz todos los días, te voy a contar chistes, voy a bailar contigo y vamos a grabar todos los TikToks», señaló coquetamente Dayanita.

Siguiendo con sus “gileos”, la actriz cómica no dudó en invitarlo a su departamento. Ante los aparentes nervios de Mark Vito, la ex integrante de “JB en ATV” recalcó que sería solo para grabar tiktoks.

«Termina esto y grabamos un TikTok. Si vamos a mi departamento es solo para grabar TikToks», dijo Dayanita.

Un singular pedido

El empresario estadounidense habló abiertamente sobre sus planes futuros en lo que respecta a su vida amorosa. Mark Vito manifestó su interés en explorar nuevas posibilidades sentimentales después de su última relación con la madre de sus hijas. Durante el programa “Mande quien mande” detalló las cualidades que busca en una mujer que sería su próxima pareja.

«La política me ha hecho mucho daño, no solo a mí, sino a mi expareja. No estoy preparado para enfrentar otra vez (esta situación). Quiero estar lejos de esto», expresó. Por otro lado, resaltó requisitos de esta persona: «100% soltera, fiel y que no tenga ‘secuelas’ de su pasado».

@americatelevision ¡VIVA LA SOLTERÍA! 🎉 Mark Vito está en busca de aventuras, y después de confesarnos sus deseos de encontrar pareja, se unió a la secuencia «Gira Corazón». 💘🌟 #MásEspectáculos ♬ sonido original – América Televisión

Asimismo, Mark Vito le mandó una “chiquita” a la madre de sus hijos. El empresario aseguró que no desea estar en otra relación tóxica y trajo a la mente una locura de amor que hizo hace unos años.

«Estoy soltero… suelto en plaza, pero quiero encontrar una persona que llene mi vida, una persona que me ponga como prioridad», señaló. «Que haga una huelga de hambre por mí, una tóxica sana», fue el pedido. ¿Dayanita se animará a hacer una huelga de hambre por él? ¿Será el amor de su visa?