¿Te la sabías? Reimond Manco recuerda su paso por “Habacilar”: ¿Qué dijo el ex “Jotita”? (VIDEO)

¡No me lo esperaba! El nombre de Reimond Manco se ha vuelto tendencia en los últimos días. El exjugador de Alianza Lima fue confirmado como el refuerzo de lujo para los “Persas F.C.” de la Kings League y promete repartir harto “chocolate” en el torneo. Asimismo, en una reciente entrevista, el ex “Jotita” recordó su paso por la televisión, el cual se dio años atrás. Para sorpresa de muchos, el popular “Rei” fue parte de Habacilar y confesó que pertenecer a dicho programa fue muy sacrificado.

Reimond Manco y su paso por Habacilar

Durante el 2010, Reimond Manco se desempeñaba como jugador del Juan Aurich de Chiclayo. Disputó la Copa Cable Mágico de aquel entonces y la Copa Libertadores, llegando a dar el salto al Atlante de México.

En el país azteca, Reimond Manco tuvo más de un problema y se inventó un secuestro para prácticamente escapar de dicho club. Todo esto sucedía en marzo y en abril, “Rei” sorprendía al aparecer en “Habacilar”, programa conducido por Raúl Romero, específicamente en la secuencia “Amigos y Rivales”.

Este detalle desconocido para muchos fue recordado por el futbolista en una reciente entrevista para el podcast “SomosNDG” y calificó esta aventura como “chévere”, además de señalar que el responsable de su aparición en TV fue Peter Fajardo.

“Esta fue una etapa chévere cuando vine de México, justo no estaba jugando y hablé con Peter Fajardo. Me dijo: ‘oye, para que vengas a Habacilar para que le metas unos pasos de baile’. Y yo que tengo dos pies izquierdos, dije ‘vamos a echarle’. Lo disfruté”, manifestó Reimond Manco.

“Yo no estaba en la farándula porque solo iba, ensayaba y bailaba, no daba entrevistas ni iba a los programas de espectáculos. Lo que pude notar es que es muy sacrificado… Hay gente que vive de eso realmente y se la pasa horas de horas en un set de televisión grabando cosas. No quise involucrarme a fondo, pero lo disfruté”, acotó.

A repartir “chocolate”

El torneo de la Kings League será la oportunidad perfecta para que Reimond Manco se reivindique con toda la afición peruana. Persas F.C., equipo peruano presidido por el streamer Andysane, oficializó el fichaje del ex “Jotita” y lo presentó muy a su estilo, desatando furor en redes sociales.

“Si hubieras querido ‘Rei’. Esa frase resuena en mi cabeza desde que volví de Europa en el 2009. Muchos me criticaron, pero nadie me comprendía. Nadie se puso a pensar en lo que le pasaba a un chico de 18 años que se encontraba solo en una tierra que no era la suya. El fútbol da revanchas, siempre escuchaba eso y siempre estuve esperando la mía”, enfatizó Reimond Manco en el video promocional de su fichaje al Persas F.C.

Asimismo, cerró el clip con una de sus frases más populares en la historia. El volante prometió dar lo mejor de si para lograr el objetivo y reveló que “callará varias bocas”.

“Ha llegado el momento que tanto esperé, de demostrar mi talento y callar bocas. Mírame que ya es realidad”, agregó Manco.