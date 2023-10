“Terminé cayendo en la boca del lobo”: Fiorella Retiz se confiesa con Shirley Cherres sobre su ampay con Aldo Miyashiro (VIDEO)

¡Ese lobo era chino! Fiorella Retiz continúa dando que hablar en el mundo de la farándula. “La Casa de Magaly” le ha servido como catarsis y continuó haciéndolo, esta vez con Shirley Cherres. La comunicadora y la exporrista hablaron de todo un poco y Retiz se sinceró, dando detalles de lo que fue su proceso post ampay con Aldo Miyashiro.

Fiorella Retiz cayó en la boca del lobo

En el más reciente episodio de “La Casa de Magaly”, Fiorella Retiz vivió una nueva catarsis. Esta vez, en conversación con Shirley Cherres, la comunicadora contó detalles de lo que fue su ampay con Aldo Miyashiro y también la manera en la cual lo sobrellevó.

“La pregunta que te voy a hacer muchos se la deben haber hecho, pero yo lo haré directamente. ¿Por qué caíste? Te lo digo de corazón como mujer”, preguntó Shirley Cherres a Fiorella Retiz.

La comunicadora se sinceró con la exporrista y, pese a las diferencias mostradas en un inicio, se abrió y contó más detalles del “vía crucis” que pasó luego del ampay con Aldo Miyashiro.

“Es complicado. A veces cuando tú eres joven y pasas muchas situaciones, tú miras como las afrontas. Pero, muchas veces, como siempre lo he mencionado y como lo hablo mucho con mi psicóloga, uno tiene las herramientas para afrontarlo de la mejor manera. Hace lo mejor que cree posible dentro del momento, de la circunstancia”, confesó en un primer momento.

También señaló que la falta de experiencia le pasó factura y es algo de lo que ahora se arrepiente. Sin embargo, destacó que los momentos duros que ha pasado le ha servido para ser una mujer más fuerte.

“Hay algunas experiencias que, como tú no tienes tanto conocimiento y a veces eres crédula, eres ingenua, terminas por caer en la boca del lobo por así decirlo. Pero, una vez cuando tú ya creces, comienzas a crecer y aprendes a no juzgarte”, agregó Fiorella Retiz.

Duras confesiones

Asimismo, hace varios días, Fiorella Retiz realizó unas duras confesiones en redes sociales, las cuales causaron la alarma de sus seguidores.

“Últimamente paro sedada y mi medicamento me ayuda. Es totalmente natural”, indicó en un inicio en sus redes, para luego agregar. “Estoy tomando mis gotas cada seis horas, me ayudan a poder descansar. En mi caso es porque estoy alterada”.

Asimismo, mediante su recién creado “canal de difusión”, Fiorella Retiz brindó mayores detalles sobre su día a día. La comunicadora señaló que no se encuentra en su mejor momento, ya que permanece sedada constantemente, pero confía en superarse y volver a ser la misma de antes.

“Por ahora me la paso durmiendo. He tenido mejores épocas creo, estaré mejor, ya verán. Es un proceso, lastimosamente mi estrés me afecta físicamente y a eso sumemos mi ansiedad”, agregó Fiorella Retiz.

Para tranquilidad de sus seguidores, la comunicadora ha decidido pasar la página y promete regresar con más fuerza. “Quiero regresar y sentirme bien. Leí por ahí que es mejor distraerse y juntarse con amigas y crear bonitos recuerdos”, finalizó.