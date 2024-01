¡TERRIBLE! Ale Fuller sufre IMPACTANTE accidente en “El gran chef famosos”: ¿cómo quedó tras el fatal suceso?

¡Momentos de tensión! La competencia en “El gran chef famosos” se vive cada día con mayor intensidad. Tras la triste eliminación de Armando Machuca, Ale Fuller, Christian Ysla, Tilsa Lozano, Nico Ponce y Mónica Torres se enfrentaron un día más en la cocina del programa. La preocupación y tensión se vivió al máximo cuando en medio de una preparación, la expareja de Francesco Balbi sufrió un impactante accidente: una quemadura que por poco y le llega al ojo. ¿Cómo está la actriz luego de este terrible suceso?

También puedes leer: ¿Le hicieron la dieta de Melissa? Anthony Aranda sorprende con respuesta por fin de su relación con Melissa Paredes

Ale Fuller sufre terrible quemadura

Los participantes de “El gran chef famosos” tienen un “trauma”: la leche condensada. En la temporada pasada, Tilsa Lozano sufrió una quemadura terrible la temporada pasada y esta vez le tocó a Ale Fuller pasar por lo mismo.

Tras el accidente de Tilsa Lozano, la producción de “El gran chef famosos” reforzó las medidas de protección contra quemaduras, sin embargo, el calor de la competencia no pudo evitar el terrible final de Ale Fuller.

A pesar de tomar las precauciones necesarias al manejar la olla a presión, Ale Fuller tuvo un percance al abrir la lata de leche condensada durante el último episodio de «El Gran Chef Famosos». Como consecuencia, la participante requirió atención del equipo médico del programa.

@showpeoficial 🥺❤️‍🩹 Ale Fuller vivió un terrible momento durante la elaboración de su primer platillo en ‘El Gran Chef Famosos’. La actriz sufrió quemaduras en la mano, cara y pierna, tras intentar abrir una leche condensada caliente para preparar unos crepes con manjarblanco. Tras ser atendida, tuvo que ser retirada del set, pese a su negativa, pues quería continuar en competencia. #alefuller #elgrancheffamosos #josépeláez #latina #tilsalozano 📲 Visita nuestra web: show.pe ♬ sonido original – Show.Pe

“Me cayó en la mano y en la cara”, indicaba Ale Fuller mientras era ayudada por Mónica Torres y Tilsa Lozano. “Quiero seguir, quiero cocinar”, alegaba la actriz cuando el personal médico le indicaba que tenían que ir a la clínica.

Luego de varios minutos, Ale Fuller regresó al programa, sin embargo, al solo quedar 10 minutos para el final de su preparación, se tomó la decisión de que, inmediatamente, pasaba a noche de sentencia. Ante esto, la actriz no pudo contener las lágrimas, siendo abrazada por Nelly Rossinelli.

También puedes leer: ¿No le afecta? Melissa Paredes reaparece en redes luego del anuncio de su separación

Pronunciamiento en redes

El accidente de Ale Fuller rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Diversos chefsitos se mostraron preocupados por la salud de la ahora popular “Fenomenal”, quien pocos minutos después se pronunció en sus redes sociales.

“Abrazaré mis cicatrices para recordarme que esta batalla aún no termina, para recordar ese compromiso y entrega que tanto me moviliza. Y es que no hay nada más valioso e importante que intentarlo hasta el final. Gracias por tanto cariño y por esas hermosas palabras que me empujan a salir adelante. Vamos por esa olla de oro”, escribió Ale Fuller.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alessandra Fuller (@alefuller)

Este extenso post fue acompañado de algunas fotos que se pudo tomar al momento de la quemadura. El accidente no parece ser tan profundo, por lo cual, la podremos ver cocinando hoy en la noche de sentencia.