“Darte la oportunidad de poner puntos finales”: ¿Tilsa Lozano envía indirectas por problemas con Jackson Mora?

¡Ya basta 2023! Este año ha sido particular para muchas de las relaciones en Chollywood. Diversas parejas de la farándula local han terminado sus romances y muchos le echan la culpa al 2023. Al parecer, la “maldición” le habría alcanzado a Tilsa Lozano, quien compartió un extenso y reflexivo mensaje en sus redes sociales. La exparticipante de “El gran chef famosos” despertó las “alarmas” de sus seguidores y se empezó a especular algunos problemas con Jackson Mora.

También puedes leer: “Contéstame bien, ubícate”: Tula Rodríguez “explota” contra su hija y le llama fuertemente la atención (VIDEO)

¿Tilsa Lozano en problemas con Jackson Mora?

Su participación en “El gran chef famosos” le sirvió a Tilsa Lozano para reengancharse con el público peruano, al mismo estilo de Milett Figueroa. El programa de cocina fue el trampolín que la ex “Vengadora” necesitaba para ganarse el cariño de los televidentes y así lo hizo.

Sin embargo, no todo sería color de rosa, ya que en las últimas horas, Tilsa Lozano decidió sincerarse y compartió un reflexivo mensaje en redes sociales. El extenso post despertó las alarmas entre sus seguidores, quienes especularon sobre una posible pelea con su esposo Jackson Mora.

Las “voladas” se dispararon aún más cuando muchos recordaron las palabras de Jackson Mora hace unas semanas, donde manifestó sentirse incómodo luego de que Tilsa Lozano haya hablado del “Loco” Vargas. ¿Seguirá molesto?

«Sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien, soltar esa idea de que las cosas volverán a ser como antes porque ese tiempo ya fue, ya pasó, nada vuelve a ser como antes», se lee en el mensaje de Tilsa Lozano. Sin embargo, ahí no quedó todo, ya que el siguiente párrafo fue el que causó revuelo, ya que hablaba de ponerle punto final a las cosas.

«Para sanar tienes que darte la oportunidad de cerrar puertas poner puntos finales para poder abrir espacio a lo que mereces. Llenarte de amor propio todos los días, recordar que sanar no es lineal. Algunos días sentirás que vas bien y otros todo se viene abajo, sanar es abrirte a la posibilidad de recibir lo que quieres, lo que mereces, dejar ir para poder abrazar lo que la vida tiene para ti aquí y ahora», agregó.

También puedes leer: ¿Le dijo “Pantene”? Leslie Shaw hace insólito comentario íntimo sobre Mario Hart: “Pobrecita Korina”

¿Qué había dicho sobre el “Loco” Vargas?

Durante la emisión de uno de los capítulos del podcast ‘En Portada’, la modelo Tilsa Lozano contó pasajes de su vida y reveló los episodios que más le afectaron durante su carrera artística. De esta manera, lo sucedido con el ‘Loco Vargas’ fue lo que más le afectó tanto en su vida personal como en su carrera profesional, pues perdió oportunidades de trabajo según lo que reveló.

«Si fue una cruz, pero no la cargué sola. En todas las situaciones de mi vida, siempre he estado acompañada. Perdón, soy una llorona. Tengo muy buenos amigos y una familia que siempre han estado, me corrigen y están para mí», contó.

“Fue una cruz y seguramente sigue siendo una cruz, pero creo que es más que nada laboral a nivel de marcas de ‘no vamos a contratar a ella porque se sentó en ‘EVDLV’. Como es un país machista, las marcas dicen ‘no, eres muy polémica’”, señaló durante la entrevista.