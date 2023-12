¡Todo un héroe! Yaco Eskenazi revela que salvó la vida de sobrino de Mónica Sánchez: ¿qué pasó?

¡Súper Yaco! En la más reciente edición de “Estás en Todas” se presentó un informe sobre los “héroes anónimos” o también llamados “héroes sin capa”. El programa sabatino puso énfasis en algunas personas que salvaron la vida de otra o de algunos que, sin dudar, corren al auxilio y rescate de un animal. En esa línea, Yaco Eskenazi sorprendió al revelar que hace un tiempo le salvó la vida al sobrino de Mónica Sánchez, la popular “Charito” de Al Fondo Hay Sitio.

También puedes leer: ¿Bailando en la cocina? Milett Figueroa y Marcelo Tinelli serían los refuerzos “bomba” de “El gran chef famosos”

Yaco Eskenazi salva la vida de sobrino de Mónica Sánchez

Como cada sábado, “Estás en Todas” presenta reportajes e informes inéditos y los conductores dan sus opiniones al respecto. Esta vez, el programa sabatino mostró a los “héroes sin capa” y se apoyó en imágenes de personas que salvaron la vida de otras o de algunos animalitos en la calle.

En esa línea, Yaco Eskenazi sorprendió a propios y extraños al revelar que él también había sido un “héroe sin capa” en su momento. El excapitán de los “Leones” de Esto es Guerra relató que en dos ocasiones ha tenido la oportunidad de salvar la vida de otra persona.

“Una vez estaba bajando de una pollería, en una escalera y mientras yo bajaba, un niño se sentó la baranda para bajarse y se fue para atrás y lo agarré en el aire del polo. Yo tenía 17 años y este niño unos seis. Me quedé agarrándolo mientras que alguien abajo lo recibió porque no tenía fuerza para subirlo… no había cámaras en esa época”, contó Yaco Eskenazi sobre su primera vez salvando la vida de otra persona.

La segunda vez fue más sorprendente, ya que involucra a Mónica Sánchez, la popular “Charito” de Al Fondo Hay Sitio. El conductor reveló que sucedió mientras él se encontraba corriendo cerca al mar, cuando de pronto escuchó los gritos de auxilio.

“Yo había salido de correr, había dejado mi tabla apoyada en el carro y estaba mirando y de pronto escucho ‘se ahoga, se ahoga’, yo era el único con tabla, de verdad tenía miedo, pero me arriesgué”, agregó el también actor.

También puedes leer: “Darte la oportunidad de poner puntos finales”: ¿Tilsa Lozano envía indirectas por problemas con Jackson Mora?

Gracias totales

Esta valerosa acción de Yaco Eskenazi fue narrada con detalles en “Estás en Todas” ante la mirada atónita de Natalie Vértiz y Choca Mandros. “Le puse la pita, lo eché en la tabla y lo fui empujando, yo nadando detrás de él hasta que salió. Ahí llegó el salvavidas”, acotó.

Para finalizar, Yaco señaló que tras rescatar al joven, Mónica Sánchez se acercó a agradecerle por el noble acto. “Creo que era sobrino de Mónica Sánchez, que ya era conocida en esa época, y lo abrazó y estaba llorando y me dijo gracias, esa fue la primera vez que la vi en mi vida”, contó el conductor.