¡Vale la pena soñar! Mónica Zevallos se coronó campeona de la cuarta temporada de “El gran chef famosos”

¡Triunfo merecido! La cuarta temporada de “El gran chef famosos” llegó a su final con la batalla culinaria entre Mónica Zevallos y Christian Ysla. Ambos demostraron constancia y disciplina durante toda la competencia y tuvieron un merecido lugar en la final. Tras una intensa jornada digna de una final, la “Suavecita” se impuso al actor cómico y se llevó la tan ansiada “olla dorada”.

Mónica Zevallos gana “El gran chef famosos”

Como en todas las finales hasta ahora de “El gran chef famosos”, Mónica Zevallos y Christian Ysla tuvieron que preparar 3 platos. Ambos querían convencer al jurado para poder quedarse con la olla dorada, sin embargo, solo uno lo lograría.

En la etapa final del concurso, los participantes elaboraron tres platos. Para comenzar, presentaron un «Tiradito al ají amarillo con calamares marinados». Seguidamente, cocinaron un «Lomo fino bañado en salsa de borgoña sobre una base de puré de dos tipos de zapallos y hortalizas asadas». Para concluir, Mónica y Christian impresionaron al jurado con un postre exquisito: «Helado de maracuyá con salsa de albahaca, caramelo tostado sobre una base de chocolate desmenuzado».

La exigencia de la competencia estuvo al rojo vivo y ambos lucharon por mostrar sus mejores platillos. Tanto Mónica Zevallos como Christian Ysla tuvieron el apoyo de sus compañeros, quienes se hicieron presentes en la cocina de “El gran chef famosos”. Renato Rossini papá e hijo, Fiorella Cayo, Tilsa Lozano, entre otros alentaron a sus amigos para poder sobrellevar la presión de la gran final.

Finalmente, y tras una exhaustiva evaluación por parte de Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías, Mónica Zevallos se coronó como la campeona de la cuarta temporada de “El gran chef famosos”. La “Suavecita” se une al selecto grupo de ganadores del reality, conformado por Ricardo Rondón, Natalia Salas y Mariella Zanetti y lo celebró agradeciendo a todos sus seguidores.

“Gané la Olla de Oro. Me la llevo. Esta olla la comparto con todos ustedes, mis peruanos maravillosos. Gracias por todo”, señaló Mónica Zevallos visiblemente conmovida.

Muy agradecida

Tras su triunfo en la cocina de “El gran chef famosos”, Mónica Zevallos no pudo evitar conmoverse. La exconductora de televisión señaló que todo lo que vive actualmente es un sueño hecho realidad.

“Es un sueño que sin pensarlo ni buscarlo se me hizo realidad. Llegué con la esperanza de que la gente me recordara y disfrutara cada día como si fuese el último y hoy tengo este premio que me permite sentirme orgullosa de mí misma”, señaló Mónica Zevallos.