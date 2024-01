Valeria Piazza llenó de elogios a Melissa Paredes por su pasarela: «Hubiera hecho un buen Miss Universo»

La presentadora de televisión Valeria Piazza elogió la actuación de Melissa Paredes en la pasarela, sugiriendo la posibilidad de que pueda formar parte del equipo de su academia UMove. Cabe resalar que se enfoca en impartir lecciones de modelaje a niñas que aprovechan sus vacaciones para desarrollar sus habilidades. Conoce qué fue lo que dijo sobre Melissa Paredes.

También te puede interesar leer: ¿Asistirá a la boda? Korina Rivadeneira, la esposa de Mario Hart, habló sobre la boda de Alejandra Baigorria

Valeria Piazza llenó de elogios a Melissa Paredes

La conductora de televisión en América TV, Valeria Piazza, resaltó los dotes de la modelo Melissa Paredes en las pasarelas. Por tal motivo, no dudó en recordar el motivo que la alejó de los concursos de belleza. No obstante, enfatizó que ella hubiera tenido un buen papel en el certamen, ya que posee presencia en el escenario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valeria Piazza (@valepiazzav)

“A mí sí me gustaría que Melissa Paredes sea profesora de pasarela porque me acuerdo que, en su época de miss, ella caminaba súper bien solo que tuvo este problema (…) Más o menos ella tiene bastante presencia en el escenario”, resaltó la exreina de belleza.

¿Por qué se alejó de las pasarelas?

La conductora de televisión recordó el incidente que llevó a Melissa Paredes a renunciar a su título de Miss Perú. Recordemos que la modelo tuvo que alejarse de las pasarelas debido a un escándalo. Por tal motivo, la presentadora Valeria Piazza lamentó este hecho, pues considera que la expareja de Rodrigo Cuba tenía bastante potencial para el certamen de belleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melissa Paredes (@melissapareds)

“Te acuerdas de que a ella le quitaron la corona por unas fotos que tuvo. Por eso a mí no me gusta mucho el concurso de Miss Mundo porque es muy conservador. No puedes hacer fotos en bikini, en lencería. En cambio, en Miss Universo es más libre, me gusta más”, dijo la modelo. “Ella hubiera hecho un buen papel también en el Miss Universo”, aclaró.

Finalmente, Valeria resaltó la faceta de actriz de Melissa Paredes por su papel de ‘Patty’ en Al Fondo Hay Sitio. “Actúa muy bien, y también tuvo protagónicos buenos, pero ¿regresará el personaje o no? Me dejó con ganas ese personaje”, señaló.