Valery Revello explica por qué lloró tras ampay de Sergio Peña. ¿Qué dijo?

¡La farándula está que arde con la nueva bomba! Sergio Peña, el futbolista de la ‘Blanquirroja’, fue captado con la excandidata a Miss Perú, Alexandra Balarezo. Pero la noticia no solo gira en torno a este ampay, ¡Valery Revello, expareja del jugador, rompió su silencio y contó por qué lloró al enterarse!

Valery Revello se pronunció luego de llorar al enterarse del ampay

En el reciente episodio de «Amor y Fuego», las cámaras captaron a Sergio Peña compartiendo noches de risas y complicidad con la modelo Alexandra Balarezo. Las imágenes muestran a Sergio Peña y Alexandra Balerazo en su departamento.

¿La respuesta de Valery al enterarse? «El problema ahorita, por el que estoy nerviosa, es porque no sabía que me ibas a enseñar imágenes donde sale mi hija con otra chica».

A través de videos se difundió su reacción visiblemente afecta, nerviosa y con lágrimas. ¿Pero qué dijo Valery después al respecto? Pues, la modelo e influencer decidió hablar, y no se guardó nada.

Valery Revello, visiblemente afectada, compartió sus sentimientos. ¿El motivo de su angustia? No fue la relación de Sergio con otra mujer, sino el ver a su hija en medio de la situación.

Mira también: Valery Revello revela el motivo de su separación de Sergio Peña: “No se pueden permitir tantas faltas de respeto”

En un mensaje en su canal de difusión, la modelo explicó: «Es obvio que me pongo así, únicamente, porque es mi hija la que sale expuesta y con personas que son totalmente aves de paso. Yo jamás en mi vida le he hecho eso a Vittoria».

El acuerdo roto. Valery reveló que ella y Sergio Peña tenían un acuerdo: no presentarían a personas pasajeras a su hija. «Teníamos un acuerdo de no presentar a… no sé, personas totalmente insignificantes y que en verdad no van a ser parejas duraderas. Teníamos un acuerdo y ya hablaré con él».

Valery se defiende de las críticas

Ante las críticas, especialmente las de Gigi Mitre, quien calificó su reacción como «desmedida» su reacción, Valery no se quedó callada. En redes sociales, respondió: «Con todo respeto, a la persona que le pareció ‘totalmente exagerada mi reacción’, asumo que no es mamá. Simple».

Valery también se defendió de críticas pasadas, aclarando que nunca fue infiel a Peña. «Quiero resaltar que yo jamás le fui infiel al padre de mi hija, ¡eso es totalmente falso! La polémica en torno a este tema contenía información falsa, yo ya me encontraba separada del padre de mi hija a causa de sus infidelidades constantes».

Valery Revello se pronuncia luego de las imágenes en donde la niña que tiene con Sergio Peña juega con Alexandra Balarezo: “Teníamos un pacto de no introducir relaciones pasajeras a nuestra hija” #amoryfuego pic.twitter.com/UnBNdUOX0i — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) November 27, 2023

Mira también: “Te comiste al flaco de tu ‘hermana’”: Examiga de Valery Revello hace graves acusaciones en su contra

El mensaje a las mujeres críticas. Finalmente, Valery se dirigió a las mujeres que la critican: «Me da tristeza ver comentarios de mujeres atacándome sin conocer la historia real, la sociedad machista en la que vivimos avala que los hombres hagan lo que quieran con sus parejas, pero si la mujer decide salir de ese círculo tóxico, hacerse respetar y rehacer su vida, la lapidan».

En resumen, Valery Revello explicó que la razón de sus lágrimas fue su hija y el acuerdo roto con su expareja. Además, hace unas horas, Gigi Mitre anunció que existe otro ampay con otra persona junto a Sergio Peña. ¡Esta historia promete más emociones! ¿Cómo seguirá la trama de esto? ¡Estaremos al tanto de todos los detalles!