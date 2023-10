“¡Valgo cada dólar!”: Fátima Segovia, “La Chuecona”, revela que no bajará por nada el precio de su Onlyfans

¿Indirecta para Xoana? Fátima Segovia es una de las tantas modelos que incursionó en el mundo del Onlyfans. La exintegrante de “El Wasap de JB” encontró en esta plataforma una estabilidad económica la cual nunca negó, pese al costo de su suscripción. Muchos lo consideran elevado, por lo cual le consultaron a la modelo si bajaría su tarifa, a lo que “La Chuecona” contestó fuerte y claro.

Fátima Segovia afirma que vale cada dólar

Mediante sus historias de Instagram, Fátima Segovia decidió compartir un poco más de su vida con sus seguidores. Las principales preguntas giraban en torno a su Onlyfans y, fiel a su estilo, la modelo nacional no se hizo problemas en responder.

“¿Cuándo subes tu próximo video po**?”, le preguntaron, a lo que Fátima Segovia contestó: “Cada semana subo un video sorpresa en mi Onlyfans por mensajitos. Hablo mucho con mis suscriptores, son parte de mi día a día conversar con cada uno de ellos. Aparte de mis en vivos que son una sensación”.

El precio actual de su Onlyfans es de 25 dólares la suscripción mensual, 71.25 dólares por 3 meses y 135 dólares un semestre entero. Para muchos seguidores de Fátima Segovia, el precio es excesivo y consideran que “como regalo” debería dejar un mes gratis. Sin embargo, esto fue descartado por “La Chuecona”, quien tuvo una contundente respuesta al respecto.

“Nunca he bajado el precio y nunca he ofrecido oferta como otras (modelos), yo mantengo mi precio de suscripción porque lo valgo y mi contenido también merece cada dólar y me va de maravilla. Una debe saber lo que vale”, escribió en la caja de preguntas de Instagram.

En guerra con Xoana Gonzáles

Para la exintegrante de “JB”, Xoana González hace cosas que ella no haría, marcando una gran diferencia entre ambas. Por ello, Fátima Segovia tuvo duros calificativos contra la argentina y le dejó un “mensaje subliminal”.

«Tal vez (me gana en contenido) porque ella hace cosas que yo no hago y jamás voy a hacer. Ella hace cosas por todos lados, yo no, en mí todavía hay cosas por descubrir y esa sería la diferencia (…) Es que es la verdad, no estoy mintiendo, soy bien honesta. Envidiosas porque me han hecho leña, pues, ustedes saben, pero yo nunca les he respondido», señaló Fátima Segovia en el video difundido en redes sociales.

“Tal vez porque ella hace cosas que yo no hago y que nunca voy a hacer. Ella es más recorrida, yo no soy recorrida”, añadió la ‘Chuecona’.