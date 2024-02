"En Rusia, el cuy es una mascota", extranjera prueba cuy frito en Perú y critica el famoso plato

Una mujer rusa se atrevió a probar uno de los platos más típicos de nuestro Perú y se trata del cuy frito en donde registró su reacción al probar por primera vez este plato.

La reacción de la extranjera ha generado miles de comentarios y reacciones debido a que este animal es considerado una mascota en el país ruso cuando en el Perú es considerado un manjar para quienes lo visitan.

Probando cuy frito por primera vez

Una joven de nacionalidad rusa ha causado furor en redes sociales luego de registrar en su cuenta personal su primera vez probando un plato típico del Perú.

Este famoso plato se trata del cuy frito un manjar en nuestra gastronomía peruana y muy famosa en Arequipa.

La joven explicó que sintió al probar este plato la cual ella consideró exótico Ya que en su país el cuy es considerada como una mascota y no es utilizada para el consumo humano.

Rosita bonita nombre que identifica a joven en redes acudí a un restaurante peruano y probó por primera vez el cuy frito sin embargo el temor que sintió era inevitable ya que tenía la imagen de este animal como un roedor tierno imposible de consumir.

La extranjera narró cada detalle a probar este plato y a pesar de que le costó finalmente terminó comiendo su cuy frito.

"Mordí la cabeza, me sentí muy extraña, no estaba picante, pero sentí calor. Decidí comer la pierna y saqué de mi mente lo bonito que es esta mascotita, pero en mi mente estaba este animalito bonito", indicó.

Y eso no fue todo ya que la rusa afirmó que inicialmente sintió un poco de náuseas, pero después de todo guardó esa experiencia como un buen recuerdo de Perú.

"Empecé a sentir náuseas, pero después de 5 minutos ya estaba comiendo como una peruana más", agregó.

Su reacción fue comentada inmediatamente en redes sociales que algunos usuarios no dudaron en comentar tanto consejos positivos como negativos.

"La cabeza del cuy no se come ni las patas", "Prueba tocosh", "La cabeza muy raras veces se come", "Tengo casi seis años en Perú, mi esposo es peruano y nunca me he atrevido a probarlo", "Cuando vuelva a Rusia al cuy ya no lo verá con los mismos ojos", "Prueba ceviche y pollo a la brasa", "Ya eres de los nuestros", "Es rico, aquí lo comemos desde la época de los incas", "Ahora debes probar el suri es un manjar de la Amazonia", "Soy de Lima y la primera vez que probé no me gustó, luego me agradó", fueron algunos de los comentarios.

Origen

Para nadie es un secreto que el Perú es una potencia gastronómica en esta parte del mundo. Y es que la cantidad y variedad de platos que tenemos en esta hermosa tierra del sol es infinita.

Desde el norte hasta el sur, la ruta del sabor pasa por cada rincón deleitando a todos los paladares.

En ese sentido, desde la zona andina del Perú también ha visto el nacimiento de los mejores platillos que han conquistado los más renombrados restaurantes del mundo. Un claro ejemplo de esto es el afamado cuy frito.

Para los que todavía no saben de qué se trata, el cuy es un roedor que viene de la zona central de los Andes peruanos. Lo que pocos peruanos sabían es que a este pequeño animal también se le conoce como jaca o jaka, grafía que viene del quechua que se habla en la parte de Huánuco.

La crianza del cuy data de los 4 mil años A.C., y era usado por los antiguos peruanos como ofrenda hacia los dioses. También, en la época de los incas, era uno de los platillos principal en el menú diario.