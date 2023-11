¡Vuelve con todo! Jazmín Pinedo reaparece en TV tras operación: «Estoy un poco inflamada, pero feliz»

La popular conductora Jazmín Pinedo hizo su esperado regreso a la conducción de «Más Espectáculos» después de pasar por una operación mamaria. La presentadora había estado fuera de escena debido a dolores intensos en uno de sus senos, lo que la llevó a someterse a exámenes médicos.

¿Qué le había pasado a Jazmín Pinedo?

La misma Jazmín Pinedo compartió en sus redes sociales los motivos detrás de su decisión de ir al quirófano: «Hace unas semanas venía haciéndome algunos exámenes médicos. Me dolía mucho un seno y asumí que era por la silicona que ya tenía que cambiar hace un tiempo. Pero el dolor continuaba y se hacía más incómodo, volví a revisarme y en estos últimos chequeos me encontraron tres fibroadenomas».

Afortunadamente, la Chinita no dejó que el susto se apoderara de ella y optó por la operación para poner fin a sus problemas. En sus propias palabras, Jazmín explicó: «Tuve que tomar la decisión de operarme para matar dos pájaros de un tiro y estar más tranquila».

La buena noticia es que la operación fue un éxito, como confirmó la misma Jazmín Pinedo: «Todo salió muy bien, gracias a Dios. Los doctores y enfermeras me trataron de maravilla y ya estoy en casa recuperándome para volver de a pocos a mis actividades. No fue nada grave, pero era necesario para estar sana y fuerte como me gusta».

Jazmín regresa a televisión

Jazmín Pinedo, conocida por su alegría y energía contagiosa, regresó al set de «Más Espectáculos» este martes 21 de noviembre. Aunque admitió estar «un poco inflamada y lenta».

«Estoy feliz de estar de vuelta. Un poco lenta, también un poco inflamada, pero feliz de estar aquí. Me encanta mi trabajo, hoy tuve mi cita con el doctor y me dio el go para poder venir tranquilita y estar así suavecita. Los extrañaba tanto», contó la conductora en su programa.

Jazmín expresó su felicidad por estar de vuelta: «Me encanta mi trabajo. Hoy tuve cita con el doctor y me dio el ‘go’ para poder venir tranquilita, estar suavecita. Me dijo: Jazmín, no bailes ni hables muy rápido. Así que iré respirando poco a poco».

La conductora también compartió con sus seguidores el difícil tiempo de reposo en casa: «Ustedes saben que soy hiperactiva, estuve seis días en mi cama y ya no sabía a dónde mirar. Los extrañaba, aunque ahora que estoy acá no los extraño tanto, jajaja».

En cuanto a su intervención mamaria, no es la primera vez que Jazmín Pinedo comparte detalles sobre su salud en público. A principios de 2022, la presentadora admitió haberse sometido a una cirugía de aumento de busto, pero ahora ha dejado claro que esta reciente operación fue necesaria por razones de salud.

En resumen, ¡Jazmín Pinedo está de vuelta y lista para seguir deslumbrando en la pantalla con su carisma y energía positiva! Sus fans, que la extrañaron durante su ausencia, pueden estar seguros de que la Chinita regresa más fuerte que nunca. ¡Bienvenida de nuevo, Jazmín!