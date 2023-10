¿Yaco Eskenazi perdonaría una infidelidad de Natalie Vértiz? El conductor da sorprendente respuesta

¡Nooo capi! Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son de las pocas sólidas parejas de la farándula nacional. Con un matrimonio que lleva poco más de 8 años, ambos han sabido mantenerse alejado de los escándalos y muchos los consideran como “la última oportunidad de creer en el amor”. Durante una entrevista que le hizo a Toño Centella, el excapitán de los guerreros reveló si perdonaría o no una infidelidad, dejando sorprendido a más de uno. ¡Atenta Natalie Vértiz!

Yaco Eskenazi: ¿el amor lo puede todo?

A lo largo de su matrimonio, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se han destacado por la confianza y el amor que se tienen el uno por el otro. Sus seguidores creen en el amor gracias a la parejita y, hasta el momento, han estado alejados de los escándalos.

Por ello, hablar de una infidelidad en la historia de amor entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz resulta utópica, o no tanto como parece. En la más reciente edición de “Estás en Todas”, el conductor del programa entrevistó a Toño Centella y soltó una revelación sorpresa para todos.

Cuando el cantante confesó que perdonó una infidelidad en su momento, Yaco Eskenazi tomó la palabra y recordó las múltiples ocasiones en las cuales le preguntaron si le perdonaría una traición a Natalie Vértiz. La respuesta llamó la atención de propios y extraños y causó revuelo en redes sociales.

«A mi también me preguntan, «¿tú perdonarías una infidelidad?», de repente sí, porque amo, pero después ¿Cómo convives? ¿Cómo curas?», sentenció Yaco Eskenazi.

Todo un terrible

El conductor de televisión obtuvo mayor exposición mediática desde el 2012 con el estreno de Esto es Guerra. Rápidamente logró ganar varias seguidoras y muchos siguieron de cerca su relación con Sully Sáenz.

Tras la fallida relación, Yaco Eskenazi conocería a quien sería el amor de su vida: Natalie Vértiz. Ambos viven un idilio de amor y alejados de toda polémica, son una de las parejas más estables de la farándula. Sin embargo, en una reciente entrevista, Yaco Eskenazi confesó haber sido infiel, por lo cual generó preocupación entre sus seguidores.

«Yo he sido infiel, he sido una persona infiel, por lo tanto creería que por el mismo karma, probablemente me hayan sido infiel alguna vez», respondió Yaco Eskenazi cuando le preguntaron si había sido víctima de un engaño.

Esto generó gran controversia en redes sociales, ya que muchos pensaron que lo había sido en su actual relación con Natalie Vértiz. Para tranquilidad de los seguidores de la pareja, Yaco Eskenazi recalcó en la entrevista que sus infidelidades se habían dado en su adolescencia y acotó que respeta y ama a Natalie Vértiz.