Yaco Eskenazi revela como inició su amistad con Farfán: “Su hijo era hincha de EEG”

Yaco Eskenazi estuvo en una conversación con Carlos Vílchez, donde reveló como se dio su cercana amistad con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Como se sabe Yaco Eskenazi y el exjugador de fútbol Jefferson Farfán son buenos amigos. Es debido a esto que el expelotero decidió acceder a una entrevista en ‘Estás en Todas’. Además, el exfutbolista se hizo presente en la boda del exchico reality con Natalie Vértiz.

Sin embargo, Yaco Eskenazi decidió contar su verdad y reveló como es que comenzó esta gran amistad con el ‘10 de la calle’.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi?

El conductor de televisión reveló detalles en una reciente conversación que tuvo con Carlos Vílchez para su programa de YouTube. Allí señaló que pese a que ya conocía la trayectoria de Farfán como futbolista recién tuvo la oportunidad de conocerlo entre el 2012 y el 2013. Esto debido a que conocía que el hijo del exjugador de Alianza Lima era fan de ‘Esto es Guerra’.

“Alguien me había dicho que su hijo era hincha de los Guerreros, le llevé una camiseta. Así me lo gané y me quedé conversando con él. Ahí mismo él tuvo un detalle conmigo”, expresó.

Sin embargo, también reveló que debido al detalle que el conductor tuvo con su hijo, el jugador quiso compensarlo regalándole una zapatillas que tenían un precio muy elevado.

“Le dije que estaba buscando unas zapatillas y me dijo: ‘Espérate’. Llamó a su chófer, vino y me regaló unas zapatillas que costaban un montón de plata. Yo quería comprármelas, pero no me alcanzaba”, añadió.

Tras esto, el conductor asegura que mantiene su amistad con el Jefferson Farfán, de quien habló muy bien en su entrevista.

“Un tipazo y persona con una nobleza y un corazón enorme. Ha tenido gestos conmigo y con mi familia que quedarán en mi corazón para toda la vida. Es de la put***”, indicó.

Además, no dudó en resaltar lo agradecido que se encuentra con el exfutbolista. Esto es debido a que Jefferson Farfán le habría brindado su apoyo en los peores momentos.

“En temas personales muy importantes para mí, el hombre ha llegado preciso. Eso me habla muy bien de él como ser humano porque no le corresponde, podría inventar una excusa. Siempre estuvo ahí”, manifestó.