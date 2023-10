¡No lo veas Julián! Yiddá Eslava revela la identidad del hombre que la hace suspirar

Yiddá Eslava no deja de generar titulares tras anunciar mediante sus redes el fin de su matrimonio con Julián Zucchi, sin embargo, no se esperaba que el amor tocará su puerta nuevamente.

Es así que la ex chica reality reveló la identidad del hombre que hoy en día se llevaría toda su atención y admiración.

¿De quién se trata?

Yiddá Eslava y Julián Zucchi acaban de separarse definitivamente tras haber compartido 11 años de sus vidas juntos por lo que cada uno está dispuesto y decidido a continuar con su camino por su lado sin descuidar su función como padres.

Es por ello que al parecer Yiddá ya tendría en mente al hombre que la haría sentir el amor nuevamente, por eso publicó la foto de este hombre en sus redes.

«¿Cuál es tu platónico?», Le pregunto un usuario para saber si Yiddá ya estaba lista para pasar la página por completo.

«O sea yo lo veo y me muero, es súper inteligente, si me quedaría con el hablando y el me diría ya cállate», dijo entre risas la actriz.

Es por ello que terminó afirmando que el hombre que la tiene embobada es un artista de música urbana.

«Residente me encanta, pero está en pareja», aclaró la actriz desilusionada de no poder ser correspondida como quisiera.

Se confiesa con Magaly

Por otro lado, Yiddá y Julián decidieron brindarle una única entrevista a Magaly Medina recalcando que será el único programa en el que aclararan diversas críticas generadas.

Es así que ahora la expareja nuevamente habló de su separación y confesó que habían llevado terapia para poder superar sus problemas, pero ya sentían que había hecho lo suficiente.

«Ha sido un proceso muy difícil al inicio porque son 11 años de convivencia», dijo Julián en un inicio.

Sin embargo, lo que causó revuelo fue la pregunta que le hizo la «Urraca» a la pareja de padres que los dejó pensando por unos minutos.

«¿Y ustedes han pensado que tal vez en el futuro puedan retomar su relación?», preguntó Magaly.

Yiddá por su lado confirmó que no podría regresar con Julián y que ve muy difícil que eso suceda pues considera que ya tuvieron su etapa que disfrutaron, pero lamentablemente terminó.

Caso contrario que dijo Julián al respecto ya que el argentino dejó en claro que prefiere no escupir al cielo y que el tiempo defina lo que pase entre ellos dos.

Pero por lo pronto ambos se encuentran enfocados en sus proyectos personales y en su bienestar emocional para ser los padres que sus hijos necesitan.