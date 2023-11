¿40 y 20? Milett Figueoa y Marcelo Tinelli admiten exclusividad en su relación con tierno beso

¡Lo tiene loco! Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen dando que hablar en “Bailando 2023”. Tras un fin de semana juntos y luego de varias especulaciones, a ambos se les vio con mucha más confianza y no dudaron en protagonizar una candente escena en el reality de baile argentino. La peruana terminó su baile y de inmediato se acercó al conductor y ambos admitieron su exclusividad. Además, quedó en el aire una pregunta: ¿se dieron un beso?

También puedes leer: ¿Le responde a Ricardo? Mayra Goñi interpreta sugerente canción de desamor en redes

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirman relación?

Milett Figueroa llegó a Argentina dispuesta a dar que hablar. Desde su arribo a tierras “gauchas”, Marcelo Tinelli no pudo ocultar su gusto por la modelo peruana, y desde el primer día “le echó el ojo”.

Esto no pasó desapercibido y de inmediato los empezaron a vincular, pero no fue hasta el último fin de semana donde los rumores se dispararon. Ambos fueron vistos disfrutando de la compañía uno del otro junto al conocido dentista del argentino. Ante los rumores de una posible oficialización de su romance, fueron enfáticos en explicar el por qué de la foto.

Marcelo Tinelli confesó que le recomendó a Milett Figueroa, no solo su dentista, sino, además a su dermatólogo por algunos problemas que tenía la peruana. Luego, ambos fueron cuestionados por el jurado de “Bailando 2023” sobre el posible inicio de una relación. Ante la sorpresa de los presentes, los dos aseguraron que están en la etapa de “exclusividad”.

#milettfigueroa #bailando2023 #visionshow ♬ sonido original – visionshowok @visionshowok 😍 Después de numerosas especulaciones y rumores, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hicieron público su romance y confirmaron que se encuentran en la etapa de conocerse. En respuesta a la pregunta de Pampita sobre si eran “exclusivos”, tanto el conductor como la actriz afirmaron que sí, demostrando cercanía y afecto en público. #marcelotinelli

«Viste que ahora la gente joven no se pone de novia, primero son exclusivos. Es como, no somos novios, pero somos exclusivos, no vamos a conocer a nadie, ni estar con nadie más. ¿Ya están en esa etapa de exclusivos?», preguntó “Pampita”, jurado del Bailando 2023.

Marcelo Tinelli respondió rápidamente: «Sí, sí, sí». «Sí también», contestó Milett Figueroa. «Listo, ya está. Con esto se hacen un festín», agregó el conductor. «Ya te está mandando, te dijo exclusividad», acotó Ángel De Brito. «No, no hay mejor cosa que la libertad en una pareja», acotóla modelo.

También puedes leer: ¡Lo confirmó! Luciana Fuster se sincera sobre su relación con Patricio Parodi y sorprende a todos

¿El beso del verdadero amor?

En redes sociales, se viralizó un video donde se ve a Marcelo Tinelli dándole un beso a Milett Figueroa tras la confirmación de su exclusividad. La bailarina peruana resaltó las cualidades del presentador argentino y no tuvo mejor idea que llenarlo de halagos.

“Estoy conociendo a alguien increíble que tiene un corazón espectacular, me encanta la relación que tiene con los niños”, señaló Milett.

Marcelo Tinelli besó a Milett Figueroa 🔥 #Bailando2023. Romance confirmado pic.twitter.com/oiUcj9r5zD — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) November 14, 2023

Además, en sus redes sociales, el presentador respondió varias preguntas entre ellas, una relacionada a la peruana. «¿Te estás dando oportunidad de conocer a Milett?», fue el cuestionamiento. “Sí”, respondió. ¿Nuevo romance a la vista o solo es show? Lo sabremos con el pasar de los días.