Florinda Meza alistaría una demanda contra su hijastro por la bioserie de 'Chespirito'

No fueron pocos los fans de "Chespirito" que se emocionaron luego de que se revelaran en redes sociales las primeras imágenes de Sin querer queriendo, un proyecto que busca llevar a la pantalla chica algunos de los aspectos más importantes de la vida de Roberto Gómez Bolaños.

Sin embargo, la producción podría estarse enfrentando a sus primeras dificultades luego de que en Ventaneando se revelara que Florinda Meza, la viuda de Roberto Gómez Bolaños, podría demandar a los productores de Sin querer queriendo.

¿Florinda Meza tomaría acciones legales?

De acuerdo con información revelada en Ventaneando, Florinda Meza estaría alistando un recurso legal contra quien fuera la directora general de Televisa, María del Carmen Rotter, porque supuestamente le reveló datos confidenciales sobre la vida de Roberto Gómez a la productora Max (HBO Max) obtenidos durante el tiempo que trabajó con él, actividad que realizó sin previo consentimiento.

Eso no es todo: Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos de "Chespirito", también estaría involucrado en la serie de demandas debido a que fue acusado de usar de manera ilegal los derechos de imagen de su padre para esta producción. HBO Max, Warner Bros Discovery, THR3 Media Group y El Perro Azul también podrían estar implicadas en procesos legales.

Fue en octubre del 2023 que Florinda Meza había revelado en un video publicado en sus redes sociales que no estaba totalmente de acuerdo con el proyecto y que si su esposo viviera, tampoco lo aprobaría debido a que algunos de los capítulos no dicen la verdad; sin embargo, no amenazó con frenar el proyecto:

"Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, causaría un gran dolor si mi Robert aún viviera", expresó Florinda Meza en aquella ocasión.

Hasta el momento, Florinda Meza no se ha pronunciado oficialmente sobre estas presuntas demandas, y tampoco hay una fecha de estreno oficial para Sin querer queriendo, la polémica bioserie de "Chespirito".

'Sin querer queriendo': así será la serie sobre la vida de 'Chespirito'

Roberto Gómez Bolaños, el genio tras 'El Chavo del 8' y otras icónicas series de humor, será el protagonista de una serie biográfica que contará su historia de vida.

La noticia fue confirmada por Max, la plataforma que está detrás del proyecto, en colaboración con Warner Bros. Discovery y THR3 Media Group. Esta producción cuenta con la aprobación y participación de Roberto Gómez Fernández, el hijo de 'Chespirito'.

"Tener la oportunidad de contar la historia de tu padre puede ser un regocijo enorme. Sobre todo cuando tu papá es Roberto Gómez Bolaños (...). Mi padre fue un pequeño hombre con un gran corazón. Y así, tendremos la tarea de mostrarle al mundo un ser talentoso y al mismo tiempo al padre, al esposo, al amigo, al hermano", expresó Roberto Gómez Fernández el año pasado al anunciarse el proyecto.

La serie biográfica, titulada 'Sin querer queriendo', busca presentar al público la vida del creador de personajes entrañables como El Chavo y El Chapulín Colorado.

Bruce Boren, CEO de THR3 Media Group, aseguró: "Estamos muy entusiasmados de tener un acuerdo con Warner Bros. Discovery y orgullosos del trabajo que hemos ido logrando, lleno de pasión y compromiso. El genio de Roberto Gómez Bolaños fue un creador único, que con su humor y talento conquistó a muchas generaciones. Estoy seguro de que, con esta alianza, lograremos crear una Bioserie entrañable, divertida y única, a la altura del legado más importante del continente".