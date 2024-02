¡Inseguridad aterradora! Administrador de 'El Huaralino' denuncia amenazas y extorsiones al local

En un giro impactante, el afamado lugar de presentaciones tropicales 'El Huaralino' en Los Olivos está en el ojo del huracán. El administrador, Juan Pablo Fernández, ha levantado la voz denunciando amenazas y extorsiones que han puesto al local al borde del abismo. La noticia ha generado conmoción, exponiendo la cruda realidad de la inseguridad en la zona.

Administrador de 'El Huaralino' denuncia extorsión al local

Juan Pablo Fernández, con visible preocupación, compartió su experiencia: "He sido víctima de amenazas y extorsiones, no me han pedido un monto, pero sí que colabore". Su valentía al hablar contrasta con el miedo que siente, un miedo que lo hace cuestionarse su permanencia en el cargo: "Estoy pensando retirarme de esto porque me da miedo, te amenazan, te asustan, se agarran con la familia".

La respuesta de las autoridades ha dejado mucho que desear. A pesar de poner la denuncia, Fernández siente que ha caído en oídos sordos: "Cuando puse la denuncia, la Policía dijo que iba a poner más seguridad (...) Se comprometían en que haya presencia policial aquí, pero no he visto, prácticamente es como si no hubiese puesto la denuncia".

Extorsiones en forma de video

Incluso, el administrador reveló para "Amor y Fuego" que cuando preguntó sobre la denuncia que había hecho anteriormente, no la encontraron. Y que si él no hubiera tenido la copia de esa denuncia no sabe qué habría pasado. ¿No habría precedentes?

La situación alcanzó su punto más aterrador cuando los delincuentes, en un video, se dirigieron directamente a la gerencia de 'El Huaralino'. Las imágenes son impactantes, con disparos y amenazas: "Esto va para toda la gerencia del Huaralino. Estos fierros son parte de la seguridad que puede ser utilizada en contra tuya".

Fernández no está solo en esta pesadilla. La comunidad local está consternada por la inseguridad que afecta a sus negocios y, en este caso, a uno de los lugares más populares. Sus palabras reflejan el sentir de muchos: "Simplemente soy el administrador de El Huaralino, apoyé mucho en la pandemia. Estoy pensando retirarme de esto porque me da miedo".

Detrás de estas sombras se especula la presencia de 'Los Injertos del Norte', una organización criminal que parece no tener límites. Este incidente destaca la urgente necesidad de medidas para asegurar no solo 'El Huaralino', sino la seguridad de todos los negocios y ciudadanos en la zona.

El miedo y la incertidumbre rondan Los Olivos, y la comunidad espera una respuesta rápida y efectiva de las autoridades para que lugares como 'El Huaralino' sigan siendo espacios de alegría y diversión, y no víctimas de la oscuridad que amenaza con apagar su luz.