«Alcahuetas»: Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo y Janet Barboza por no denunciar la agresión a Samantha Batallanos

Magaly Medina no se guardó nada y lanzó críticas contundentes hacia Ethel Pozo y Janet Barboza después de que ambas hicieran denuncias sobre el comportamiento agresivo de Jonathan Maicelo hacia Samantha Batallanos. La popular Urraca arremetió duramente contra ambas, pues ellas habrían notado este problema cuando la modelo y el boxeador mantenían una relación, pero no denunciaron los hechos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina lanzó fuertes críticas

Magaly Medina arremetió contra Ethel Pozo y Janet Barboza después de que ambas hicieran públicas denuncias sobre las conductas agresivas de Jonathan Maicelo hacia Samantha Batallanos durante su relación. La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ las calificó de alcahuetas y criticó su doble moral por no expresar sus preocupaciones a tiempo. Por tal motivo, ahora que el tema es bastante mediático ambas salen a hablar al respecto. Esto ocasionó que Magaly Medina no dudara en criticar duramente a las presentadoras de «América Hoy».

“Hoy en América Hoy dicen que ya intuían la agresión, ya sabían que iba a pasar. Estas mujercitas que tienen doble moral y que andan siempre diciéndole a la gente que defienden a la mujer, sin embargo, hoy contaron que creo que su nivel de alcahuetería y doble moral les impidió denunciar a tiempo esta agresión”, dijo la periodista Magaly Medina.

“Cuando tú ves, tú lo denuncias, lo hablas y no te cuentas la historia de amor que te están contando. Ethel no ve más allá de sus narices, tenía una gran y desarrollada intuición (…). No se dan cuenta lo que estaban contando, no se dan cuenta lo que vieron fue una agresión, no lo denunciaron, lo dejaron pasar. Típico de las mosca muertas que no son valientes, que se esconden en su cobardía y cuando pasa una cosa como estas”, acotó bastante incómoda.

Lo que dijo Ethel Pozo

En la reciente emisión del programa matutino «América Hoy», Ethel Pozo comentó acerca del comportamiento violento de Jonathan Maicelo durante una aparición en televisión. Afirmó que ya percibía signos de agresión en la relación, lo cual ocasionó la indignación de Magaly Medina como se mencionó anteriormente.

“Hicieron una impro de actuación y la impro me pareció muy subido de tono, muy agresivo, que los límites no se respetaron. En ese momento dije eso está raro”, sostuvo Ethel Pozo, quien recibió duras críticas por su tardío pronunciamiento.