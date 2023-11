Alejandra Baigorria celebra que Said Palao es campeón nacional de judo: «Ejemplo para la juventud, te amo»

¡Said Palao, el chico guerrero, se lleva el oro en Judo y Alejandra Baigorria no puede estar más emocionada! La pareja del momento nos tiene boquiabiertos con su historia de amor y triunfo en el deporte. Said arrasó en el Campeonato Nacional de Judo en la categoría de 81 kg, ¡y Alejandra no dejó de expresar su felicidad en las redes sociales!

Alejandra Baigorria se emociona por el logro de Said Palao

La pasión y dedicación de Said Palao en el mundo del Judo lo llevaron a alcanzar la gloria al coronarse campeón nacional en la categoría de 81 kg. ¡Y su orgullosa novia, Alejandra Baigorria, no se quedó callada y compartió su alegría en redes sociales!

«Campeón nacional 81 kg de judo. ¡Muy feliz por este logro! Agradezco a mi familia y amigos por todo el apoyo. Se vienen más campeonatos por ganar», compartió Said Palao en un video donde presume su medalla. ¡Y Alejandra, más emocionada que nunca, lo respalda a lo grande!

La integrante de «Esto es guerra» no dudó en mostrar su apoyo en las redes. Compartió un video con los momentos más emocionantes de la competencia. «Vayan a ver cómo peleó hoy Said para ganar y ser campeón nacional de Judo», escribió.

Además, en un comentario en el video destacó la habilidad de Said en el tatami: «¡Campeón nacional! Siempre calladito, logras tus triunfos. Ejemplo para la juventud. ¡Vamos Perú, por formar más deportistas!».

Alejandra orgullosa de Said: «un deportista de nivel»

Pero eso no es todo, ¡las redes sociales estallaron con fotos y mensajes de esta pareja power! Alejandra, en otra historia de Instagram, colgó una adorable foto junto a Said, donde expresó su amor y admiración: «Campeón nacional, te amo. Eres un deportista de nivel». ¡Ahí es nada!

Said Palao, conocido por su participación en programas de entretenimiento, nos sorprende con su faceta deportiva. Este chico de «Esto es guerra» se ha ganado un lugar en la selección nacional de Judo, llevando el nombre de Perú a lo más alto en competiciones internacionales. ¡Un guerrero dentro y fuera de la pantalla!

En medio de la entrevista en «Mande quien mande», Alejandra Baigorria no pudo contener su emoción. «Yo soy la que lo vive más y la verdad, yo soy la más orgullosa porque lo veo despertarse a las 6 de la mañana, entrenar doble, después irse al programa. Este no es fácil ser un deportista calificado en el Perú. Ahí se ven los resultados», compartió.

La noticia de la victoria de Said Palao no solo emociona a los fans, ¡sino que también desató la locura En «Mande quien mande», ‘La Carlota’ no pudo evitar soltar la pregunta incómoda: «Tu sabes lo que es ser campeón de judo y después casarte, que lindo». ¡Pero Said, siempre directo, zanjó el tema con un claro «La Carlota en lo único que piensa es en eso, no sabe ni de qué color es la medalla!».

Con este nuevo logro, Said Palao se convierte en uno de los judocas más destacados del país, ¡y nosotros no podemos esperar a ver qué más nos tiene preparado este guerrero en el futuro! ¡Enhorabuena a la pareja del momento por este triunfo que nos llena de alegría y emociones fuertes!