¿Batedía tramposo? Samantha Batallanos revela que tiene chats de Maicelo siéndole infiel: “Hablaba con otras”

¿Se le viene la noche? Samantha Batallanos estuvo en el ojo de la tormenta el día de ayer tras las declaraciones de Jonathan Maicelo en “Dilo Fuerte”. El boxeador se reafirmó en sus denuncias de agresión en contra de la influencer, quien no se quedó callada y se defendió en “Todo se filtra” de Samu Suárez. La ex Miss Grand reconoció que fue una mujer celosa en su relación, pero reveló que lo hizo porque el deportista le habría sido infiel. Incluso, señaló que tiene chats de prueba de su versión.

¿Jonathan Maicelo le fue infiel a Samantha Batallanos?

En “Dilo Fuerte”, Jonathan Maicelo se defendió a capa y espada de todas las acusaciones y denuncias que tiene en su contra. El boxeador fue entrevistado por Lady Guillén y reafirmó su versión de los hechos e incluso señaló que su expareja se volvió una mujer súper celosa en la relación.

Ante ello, Samantha Batallanos se presentó en “Todo se filtra”, programa conducido por Samu Suárez. La influencer desmintió lo dicho por el deportista, pero aceptó haber sido una mujer celosa. Sin embargo, sostuvo que tuvo una buena razón para hacerlo y no dudó en explicarlo.

«Sí por supuesto. Yo sí me volví una mujer celosa con él, pero ¿por qué? Porque Magaly Medina sacó pruebas donde él le pedía a sus trabajadores diferentes tipos de mujeres», indicó Samantha Batallanos.

Además, para reafirmar su versión de los hechos, Samantha aseguró tener las pruebas suficientes para demostrarlo. Según lo que comentó la exreina de belleza, Maicelo le habría sido infiel con otras mujeres y ella tendría los chats reveladores.

«Tengo conversaciones con otras chicas que me han escrito y que me han mostrado los chats y me han dicho: ‘Tienes toda mi aprobación para mostrarlo porque yo hablaba con él cuando estaba contigo’ (…) Tengo otra conversación con otra chica, donde vivió un tipo de maltrato psicológico», agregó.

Se defiende

Antes de presentarse en “Dilo Fuerte”, Jonathan Maicelo rompió su silencio en redes sociales. El boxeador reconoció que tuvo una discusión con Samantha Batallanos, pero negó en todo momento haberla agredido.

“El pasado jueves tuve una discusión con mi ex pareja quien, como en otras ocasiones me agredió y arañó el rostro, me golpeó y empezó a tildar con calificativos fuertes e hirientes para mi madre. Yo opte por bloquear sus ataques, pero nunca a golpearla o tumbarla sobre el piso de un taxi sucio como ella afirma”, reveló Jonathan Maicelo, quien también aseguró tener gran respeto por las mujeres.

Maicelo agrega que siempre ha “incentivado el respeto por los demás y tiene evidencias para demostrar las acusaciones que hace.

“No pretendo victimizarme, ni tampoco lastimar a nadie, pero con medios probatorios y dentro de la legalidad, demostraré que no es la primera vez que mi expareja tiene conductas violentas físicas contra mí persona y lanza ataques psicológicos contra mí. Todo lo manifestado, lo tengo evidenciado y será puesto a disposición de la Fiscalía y juez competente”, acotó “Batedía”.