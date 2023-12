¡Esto es guerra! Alejandra Baigorria y Onelia Molina se pelean EN VIVO en semana final del reality

¿Tanto cariño? La semana final de Esto es Guerra se vive al rojo vivo y todos los participantes dan el todo por el todo en las competencias. Sin embargo, al ser un programa en vivo, algunas situaciones se escapan de las manos como el enfrentamiento eterno entre Onelia Molina y Alejandra Baigorria. Esta vez, la combatiente le tiró un tortazo de mala manera a la arequipeña, lo cual desencadenó una serie de reacciones que terminaron con la rubia abandonado el set del programa.

Alejandra Baigorria y Onelia Molina enfrentadas

Esto es Guerra viene con todo en esta semana final. Los enfrentamientos están que arden y uno de los más candentes es entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina. Ambas fueron protagonistas de un tenso choque en el programa, lo cual terminó con la “Gringa de Gamarra” abandonando el reality.

Todo sucedió en uno de los juegos de EEG, donde Alejandra Baigorria tenía que tirarle un tortazo a Onelia Molina. La arequipeña había cubierto su cabeza para no mancharse el cabello, pero esto poco o nada le importó a la combatiente, quien le arranchó el protector y le lanzó un tortazo de mala manera.

Tras esto, los reclamos no se hicieron esperar y se llegó a la determinación de que Alejandra Baigorria había actuado de mala fe. Los comentarios de Mister G y los demás no fueron del agrado de la rubia, quien inmediatamente abandonó el estudio y posteriormente el set del reality.

Esto desencadenó que los combatientes pierdan 400 puntos pese a los reclamos de los competidores. Tanto Johanna San Miguel como Renzo Schuller pidieron las disculpas del caso a los televidentes, pero nada asegura que este tipo de enfrentamientos no volverá a pasar.

No es la primera vez

Hace varias semanas, ambas habían protagonizado una fuerte escena de pelea en el programa de competencia. Alejandra Baigorria, conocida por su vehemencia, fue con todo en contra de Onelia Molina y no dudó en agarrarla y no dejarla avanzar, tal cual pelea de lucha libre se tratara. Por más intentos de la novia de Mario Irivarren de salir de la situación, fue imposible, e incluso terminaron en el suelo producto del forcejeo.

Esto no fue del agrado de Onelia, quien cuestionó la reprochable actitud de Ale Baigorria y no dudó en pedir una revancha. “Si tú vas a ir así, yo voy peor. Tengo fuerza, así que normal, vamos”, señaló la ex de Diego Chávarry. Rápidamente fueron detenidas por “El Tribunal”, quien dio un ultimátum para todos los competidores y recalcó que esa no era la manera de competir.

Estos explosivos enfrentamientos entre Onelia Molina y Alejandra Baigorria vienen de meses atrás. desde su ingreso al programa, la “gringa de Gamarra” y la odontóloga se enfrentan en duros choques y en más de una oportunidad se ha salido de control.

Hace unas semanas, Baigorria le lanzó un dado en la cabeza a Onelia, ya que la arequipeña tumbó a la combatiente en un choque que tuvieron. Los “tortazos” también son de alto calibre entre ambas y usuarios en redes piden que paren ese tipo de enfrentamientos.