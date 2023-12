“Solo vimos series”: Ale Fuller se defiende tras pasar una noche “fenomenal” con Renato Rossini Jr.

¡Sí claro, como no! Ale Fuller y Renato Rossini Jr. están viviendo una bonita etapa en sus vidas. Ambos solteros, por ahora, disfrutan de la compañía de cada uno y así lo dejaron notar el último fin de semana. Las cámaras de “Magaly Tv, La Firme” captaron a los participantes de “El gran chef famosos” muy cariñosos la noche del último viernes y terminaron la jornada en el “depa” de la actriz, quien intentó defenderse horas después diciendo que solo “vimos series”.

También puedes leer: ¿El verdadero reno? Onelia Molina es ampayada con Guty Carrera en Arequipa ¿y Mario Irivarren?

¿Ale Fuller solo vio series con Renato Rossini Jr.?

El pasado viernes 15 de diciembre, Ale Fuller y Renato Rossini Jr. la pasaron de lo lindo en una discoteca en Lince. Las cámaras de “Magaly Tv, La Firme” captaron a la nueva parejita de Chollywood en confianzas y sorprendió ver también al jurado de “El gran chef famosos”, Javier Masías.

Tras la noche loca y divertida que tuvieron, Ale Fuller y Renato Rossini Jr. pasaron la noche en el departamento de la actriz y no salieron hasta las 12:50 de la tarde. Todo quedó registrado por las cámaras de Magaly Medina y la reportera del programa no dudó en acercarse para preguntarles a ambos por su situación sentimental.

“Rena quiso chaparme desde el primer momento, pero yo no me dejé. Intentó como 500 veces, pero no pasa nada”, reveló Ale Fuller. “Si conectas con alguien, no veo porque no te puedes quedar conversando con alguien. Estoy muy feliz con ella”, acotó Renato Rossini Jr.

La reportera de la “Urraca” cuestionó el prolongado tiempo que el popular “Fenomenal” estuvo en el departamento de Ale. Sin embargo, aunque pocos le crean, la artista se defendió con una insólita respuesta.

“Bueno, comenzamos una serie la verdad. “Euphoria”, ¿la han visto? Y pues, quedamos en verla y ya está. Aparte de eso también conversaciones profundas”, reveló Ale Fuller.

También puedes leer: Anthony Aranda tilda de “engreída” a Melissa Paredes, pero dice que la quiere: “La amo mucho”

Coqueteos al máximo

Todo hace indicar que sería cuestión de tiempo para que ambos oficialicen su romance. Durante los programas de “El gran chef famosos”, Ale y “Renatito” se lucen muy cariñosos y las confianzas entre ambos son notorias.

Abrazos, agarradas de mano, confianzas y todos los ingredientes tiene este nuevo amor que se viene cocinando en “El gran chef famosos”. Incluso, hace unos días, ambos grabaron un tren viral en redes sociales para el programa y Renato Rossini Jr. confesó ser el que se enamora más rápido.

En otro momento, Armando Machuca realizó una historia junto a sus compañeros participantes de «El Gran Chef». Ante ello, en las imágenes se puede apreciar cómo el actor junto a Junior Silva y el ‘Loco’ Wagner empiezan a cantarle románticas canciones a Ale Fuller. Esto es a raíz del ampay de la actriz con Renato Rossini jr., con quien ahora muchos usuarios la vinculan sentimentalmente. Incluso, el propio programa del reality de cocina los ha mostrado juntos mientras su ayudan en la preparación de algún plato. ¿Nacerá el amor? Muy pronto lo sabremos.