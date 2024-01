¿Broma o desprecio? Alondra García Miró explica por qué dijo que no tenía ex

La famosa modelo Alondra García Miró se encuentra en el centro de la atención luego de sus recientes afirmaciones, donde dejó boquiabiertos a todos al decir que no tiene expareja, ¡multiplicó por cero a su ex! ¿Qué hay detrás de este misterioso comentario? Alondra se pronunció al respecto.

Alondra García Miró y la razón de multiplicar por cero a su ex

La guapísima Alondra García Miró, famosa por ser la ex del futbolista Paolo Guerrero, soltó la bomba al decir que no tiene expareja, ¡la multiplicó por cero! La razón de estas declaraciones la dio en una entrevista.

La historia va así: Alondra, en una entrevista anterior, ya había hecho oídos sordos a sus amores pasados y les había dado un «borrón y cuenta nueva». Pero claro, eso no pasó desapercibido y la muchachita, en una jugada maestra, explicó por qué lo hizo ante las cámaras de «Amor y Fuego».

Según la propia Alondra, esto de ‘no tener ex’ fue más un juego y una broma que un desprecio hacia sus exnovios. Ante las preguntas de un reportero de Willax, ella soltó: «No, es parte de la broma también, como me preguntan a la broma, yo también contesto a la broma, un poco parte del juego». En resumen, parece que la chica solo estaba tirando un poco de humor al asunto.

Pero eso no es todo, aquí viene la mejor parte. Alondra no aguantó más y soltó su incomodidad por el bombardeo de preguntas sobre su relación con el nuevo galán, el novio de Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero.

«No me parece que viene al caso, lo he dicho antes, con todo el respeto y cariño del mundo para todo el mundo, no sé, no he hablado antes, por qué hablaría ahora, no tendría mucha coherencia, simplemente prefiero dejarlo así. Respeto su trabajo, pero entiendan a mí también, es un tema del cual no quiero hablar», afirmó.

Alondra está nominada a los People’s Choice Awards 2024

Por otro lado, Alondra García Miró está que arde porque la nominaron a los People’s Choice Awards 2024, en la categoría ‘Influencer Latino’. La muchacha está emocionadísima y está pidiendo a su gente que le dé su apoyo.

«El premio tiene que quedarse en casa. ¡Vamos Perú!», dijo, así que ya saben, a votar se ha dicho.

Con esta última movida, Alondra García Miró sigue dándonos de qué hablar. Así que, pendientes a las redes y la televisión, porque esta historia apenas está calentando motores. ¡Hasta la próxima!