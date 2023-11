«Mi cara está como nací», Brunella Horna rechaza haberse hecho retoquitos en el rostro

Brunella Horna se ‘achoró’ en el programa de ‘América Hoy’ y aseveró que todo su rostro es natural y que nunca ha pasado por el quirófano.

Y es que fue su compañero de conducción Edson Dávila quién señaló que la modelo tenía ciertos arreglitos en la cara, sin embargo, la rubia lo rechazó tajantemente.

Descarta retoquitos

Brunella Horna aprovechó unos minutos en le programa de ‘América Hoy’ para aclarar un punto sobre su apariencia física luego de haber sido cuestionada por su amigo de conducción Edson Dávila.

Y es que el sipático e hilarnte conductor aseveró que Brunella tenía algunas ayuditas que la ha hecho verse siempre regia.

«No tienes operaciones pero si tienes rellenos en el rostro», dijo el animador por lo que ‘Bbay Brune’ no se quedó callada y respondió con todo.

«El relleno te informo solo dura 6 meses y tengo 7 meses de embarazo, mi cara es así como nací», recalcó rotundamente la modelo aclarando que no tiene ni una operación en su rostro. ¿Será cierto?

Mira también: “Yo me creo lo que soy”, Leslie Shaw se baña en aceite tras las críticas de Mayra Goñi y Flavia Laos

Incluso Edson aseveró que la esposa de Richard Acuña tendría metroquilato en el rostro en son de broma, sin embargo, la influencer no se dejó y le dijo de todo.

A pesar de ello, Brunella quiso finalizar la conversación con una estocada final para Edson; «Metroquilato es lo que tú tienes en el pot*», finalizó.

¿Ya no quiere más hijos?

Una de las figuras de “Chollywood” que se convertirá en madre este año es Brunella Horna. La conductora de “América Hoy” está próxima a dar a luz y ya cuenta los días para tener a su pequeño hijo en sus brazos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brunella Horna 💕 (@brunehorna)

Sin embargo, en la más reciente edición del programa que conduce, quedó en shock al comentar acerca del nuevo embarazo de Ana Paula Consorte. La pareja de Paolo Guerrero acaba de dar a luz y nuevamente está embarazada, lo cual sorprendió a Brunella Horna.

“Quién se va a imaginar que das a luz y al mes sales embarazada. Fue un ups, me voy a cuidar a raíz de Ana Paula Consorte, me he quedado asustada, pensé que al mes no podías quedar embarazada”, señaló Brunella Horna.

Mira también: Leslie Stewart cuenta cómo fue trabajar con Flavia Laos: “Llegaba tarde y con resaca”

Janet Barboza agregó que en torno al tema existen muchas leyendas, pero que, a raíz de lo sucedido con la pareja del capitán de la selección peruana, todo queda desmentido. “Ya nos dimos cuenta que sí se puede quedar embarazada, así que, a cuidarse Bubu”, resaltó.