¿Con la liquidación de la orquesta? Samahara Lobatón y Bryan Torres ‘arrasan’ con compras navideñas en Centro de Lima

La pareja mediática Samahara Lobatón y Bryan Torres causó revuelo en el Centro de Lima, específicamente en Mercado Central. Ellos hicieron un recorrido por sus compras navideñas.

Las compras de Navidad de Samahara Lobatón y Bryan Torres

Samahara Lobatón, conocida influencer, fue vista recientemente realizando compras navideñas en el concurrido Mercado Central. Acompañada de su pareja, Bryan Torres, la pareja no pasó desapercibida cargando dos enormes bolsas llenas de regalos y decoraciones.

El equipo de ‘Instarándula’ compartió imágenes de la incursión de Samahara y Bryan en el Mercado Central. La influencer, reconocida por sus controversias, fue vista regateando y llevando bolsas llenas de adornos y objetos navideños.

En palabras del popular presentador de TV Samu Suárez, quien no se quiso quedar atrás en comentarios picantes. «Estaba haciendo las compritas navideñas en el Centro de Lima, con los bolsones».

La situación se volvió aún más intrigante cuando Samuel Suárez comentó en su programa que Samahara se estaría gastando el dinero de las entrevistas que dio en televisión, mientras que Bryan aprovecharía la liquidación que recibió al ser expulsado de la orquesta de Jefferson Farfán.

Por ello, Samu comentó con ocurrencia el momento «Hay una buena inversión de todas presentaciones de los programas, con toda la liquidación de la orquesta», contó.

¿Por qué Samahara no viajó a EE.UU. para Navidad?

Mientras muchos se preguntan por qué Samahara no se unió a la celebración navideña en Estados Unidos con su mamá Melissa Klug, la respuesta llega con un toque de drama. Melissa Klug anunció que pasaría la Navidad con sus hijos y Jesús Barco en EE. UU., pero Samahara no formó parte del plan.

El distanciamiento entre Samahara y Melissa Klug se evidenciaría en su elección de pasar las fiestas en Perú en lugar de unirse a su familia en EE. UU. Según Ethel Pozo, las tensiones entre madre e hija persisten: «Melissa me dijo: ‘Samahara no vive conmigo, no conozco a sus amigas'».

Según Melissa, la ausencia de Samahara se debe a problemas de salud, pero la presentadora Janet Barboza asegura que hay más en la historia. «Tengo información de una fuente cercana a Melissa Klug, me contaron que Melissa se quedó muy resentida», reveló Barboza, sugiriendo que los roches de Samahara con Bryan podrían haber creado distancia entre madre e hija.

A pesar de la especulación sobre la relación, todo apunta a que Samahara ha decidido hacer sus compras navideñas en Perú, manteniendo la intriga en torno a su vida personal y su relación con su familia.