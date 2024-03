Oliver Sonne listo para brillar con la Blanquirroja. Esta fue su sorpresiva reacción tras ser convocado

¡Atención, fanáticos del fútbol peruano! Jorge Fossati, el entrenador de nuestra selección, nos ha sorprendido con una convocatoria que ha hecho temblar las redes. ¿A quién llamó? A Oliver Sonne, desde Dinamarca. Y la reacción de Sonne no se hizo esperar.

La sorpresiva reacción de Oliver Sonne tras ser convocado por Jorge Fossati

El técnico Jorge Fossati ha dado de qué hablar al convocar a Oliver Sonne, y la emoción del jugador no se hizo esperar. Desde Dinamarca, donde juega en el Silkeborg IF, Sonne mostró su alegría al recibir la noticia. Como dijo Fossati, "Queremos verlo de verdad, y para eso tenemos que verlo entrenando y, dentro de lo posible, jugando".

Para quienes no lo conocen, Oliver Sonne es un joven lateral derecho con mucho potencial. Aunque no ha tenido oportunidad de debutar bajo la dirección de Juan Reynoso, ahora podría hacerlo con Fossati al mando. Y su reacción en las redes sociales no pasó desapercibida, al compartir una foto junto a Paolo Guerrero y José Rivera, añadiendo un corazón rojo para expresar su emoción.

Reacción de Oliver Sonne tras ser convocado por Fossati. (Foto: Instagram)

La convocatoria de Sonne ha generado un gran revuelo entre los seguidores de la 'Blanquirroja'. Y es que, como bien dijo Fossati, "Si quiere ganarse un lugar en el once titular, debe mostrar sus cualidades en los entrenamientos y partidos". Estamos ansiosos por verlo en acción y apoyarlo en esta gran oportunidad.

Fossati aclara que no trajo a Sonne porque tenga club de fans

Esta no es la primera vez que Sonne se encuentra en una lista de convocados, pero esta vez podría ser la definitiva. Durante las últimas convocatorias del 2023, su nombre estuvo presente, pero no fue tomado en cuenta por Reynoso. Ahora, bajo el mando de Fossati, podría brillar con la 'Blanquirroja'.

🎙️ Jorge Fossati: "A Oliver Sonne queremos verlo de verdad y para eso lo tenemos que ver entrenar y, en la medida de lo posible, jugando".#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/m11plxiSTQ — La Bicolor (@SeleccionPeru) March 11, 2024

La convocatoria de Sonne es una muestra del compromiso de Fossati con el equipo nacional. Como dijo el técnico uruguayo, "Dije que no traigo a nadie porque me presionen, no traigo porque tenga club de fans o porque tenga personas interesadas en que lo traiga". Es hora de ver a Sonne demostrar su talento en la cancha.

En resumen, Oliver Sonne está listo para representar a la selección peruana en los próximos partidos amistosos contra Nicaragua y República Dominicana. Su emoción y dedicación son contagiantes. Apoyemos a Sonne y a todo el equipo nacional en esta nueva aventura futbolística. ¡Vamos, Perú!