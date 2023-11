“En Iquitos me suda la espalda”: Adolfo Aguilar y su peculiar comentario al llegar a la selva

¡Ya lo sabíamos! Adolfo Aguilar es un reconocido conductor que saltó a la fama en el programa “Yo Soy”. En dicho programa concurso, fue vinculado con Karen Schwarz, sin embargo, pese al interés de la reina de belleza, nunca pasó nada entre ambos. Años después el actor confesó abiertamente su homosexualidad y ahora, jugando un poco al respecto, señaló que “le suda la espalda” estar en Iquitos, donde se encuentra por el Avant Premier de la película “Isla Bonita”.

Adolfo Aguilar y su peculiar confesión

El conductor de “¿Cuál es el verdadero?” se encuentra en la calurosa ciudad de Iquitos ya que estará presente en el Avant Premier de la película “Isla Bonita”. El film peruano está dirigido por Ani Alva, directora de exitosas películas como “No me digas solterona” y “Soltera, casada, viuda, divorciada” y se estrena este jueves 30 de noviembre.

Por ello, diversos actores y artistas a nivel nacional han sido invitados al Avant Premier que se realiza en Iquitos, lugar donde se grabó la producción nacional. Uno de ellos es Adolfo Aguilar, quien fue abordado por la prensa de la región y tuvo una curiosa confesión cuando fue consultado por su estadía.

“Estoy feliz, me encanta la ciudad. Es la décima vez que vengo, estoy más que contento. Pero, acá me pasa algo, en Iquitos me suda la espalda y no sé qué hacer”, señaló Adolfo Aguilar desatando la risa de los hombres de prensa.

Además, fue consultado si “descubrió” su orientación sexual en la calurosa ciudad de la selva, algo que negó y reveló cuándo se dio su “descubrimiento”.

“No, acá no fue, pero tiene mucho que ver Iquitos con eso (“descubrimiento”)”, agregó el irreverente Adolfo Aguilar.

Momentos difíciles

El conductor de televisión contó los duros momentos que vivió internamente cuando se dio cuenta de que era homosexual y no quería aceptarlo.

Adolfo Aguilar fue entrevistado por Milagros Leiva y reveló más de un detalle sobre su homosexualidad. “Ocurrió cuando yo tuve una ruptura con un chico, tenía más de 30 años. En realidad, hice cosas para que esta persona me dejara, porque no quería decepcionar a mi familia. Ellos se dieron cuenta que estaba deprimido y sufrían. Ahí fue donde les dije que era homosexual y que me gustaban los chicos”, contó Adolfo Aguilar.

Asimismo, reveló todo lo que significó su familia en ese proceso pues lo apoyaron de forma incondicional en su decisión.

“Mis papás me amaron mucho. A pesar de eso mi autoestima estaba bien dañada. Todo porque no aceptaba ser homosexual, no lo quería ser, nunca lo quise ser, entonces vivía en contra de mí mismo. He sufrido mucho porque me castigaba. Se llama homofobia interna, quizás muchos lo sientan”, explicó el conductor de televisión.