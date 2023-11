«Es muy independiente y tiene cerebro»: Susy Díaz llena de elogios a Samahara Lobatón

La querida Susy Díaz estuvo en el programa ‘América Hoy’ al lado de Samahara Lobatón. Ante ello, la excongresista no dudó en llenar de elogios a la hija de Melissa Klug. Incluso, aseguró que quisiera adoptarla porque considera que es una chica muy independiente y que tiene mucho cerebro. Además, la comparó con su hija Florcita Polo, a quién ayudaría económicamente hasta ahora. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Susy Díaz llena de elogios a Samahara Lobatón

La popular Susy Díaz fue la invitada especial del programa «América Hoy» en donde estuvo junto a Samahara Lobatón. Ella no dudó en llenar de elogios a la hija de Melissa Klug, pues asegura que es una mujer muy independiente y tiene mucho cerebro. Además, la comparó con su hija Flor Polo, a quien asegura que apoya económicamente hasta ahora. Incluso, la excongresista contó que quisiera adoptar a Samahara Lobatón.

«Yo la quiero adoptar a Samahara. Mira yo, quisiera tener una hija como Samahara porque es muy independiente. He hablado con ella, se ha comprado su departamento, ella paga sus cosas. No molesta a la mamá. Yo le digo ‘cómo no aconsejas a mi hija Florcita para que sea como tú’. Lo que pasa es que mira, en lo poco que he hablado me he dado cuenta que es muy inteligente. Tiene mucha cultura. Tiene mucho cerebro», contó la exvedette Susy Díaz.

Niega recibir «propinitas»

En otro momento, Samahara Lobatón contó que no recibió ninguna propina de Jefferson Farfán ni de su madre. Luego de los elogios de Susy Días, la hija de Melissa Klug opinó sobre este tema. Recordemos que desde muy joven ella se independizó gracias a lo que su madre le enseñó, generar dinero por sí sola. «Yo vivo sola desde que tengo 17 años, yo me pagaba la universidad con lo que trabajaba en Combate, yo me pagaba mis propias cosas», contó.

De igual forma, contó que desde los 17 años decidió vivir sola. Además, es bastante independiente con sus cosas, pues ella misma se mantiene. «económicamente mis papás me dijeron: ‘Tú te quisiste ir, bueno ahora tú tienes que estar económicamente para ti’». Las confesiones de Samahara Lobatón sorprendieron a los conductores de América Hoy. Por ello, la propia Susy Díaz la llenó de elogios. «Pero también recibió su propinita de Farfán», consultó el popular «Giselo». Ante ello, la influencer no dudó en responder, «Oe mira, ni de Jefferson, ni de mi mamá, ni de nadie».